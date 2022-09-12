Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил об обстреле сел Кармир Шука и Тагавард

12 сентября 2022, 15:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Омбудсмен Гегам Степанян обвинил вооруженные силы Азербайджана в получасовом обстреле сел Кармир Шука и Тагавард утром 12 сентября. Минобороны Азербайджана опровергло сообщение об обстреле.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана сообщило, что вечером 11 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на границе Гядабейского и Лачинского районов. Кроме того, с территории, где размещены российские миротворцы, армянские вооруженные формирования вели стрельбу по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе (армянское название Кельбаджара - Карвачар), заявило ведомство. Армянские военные опровергли информацию Минобороны Азербайджана. Минобороны Нагорного Карабаха также отвергло обвинение в обстрелах.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян сообщил сегодня на своей странице в Facebook* об обстреле сел Кармир Шука и Тагавард. "12 сентября около 04:00-04:30 утра азербайджанская сторона открыла огонь с позиций, расположенных напротив населенных пунктов Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - примечание «Кавказского узла"), применяя огнестрельное оружие различного типа и калибра. Стрельба продолжалась около 30 минут", - говорится в сообщении.



Степанян утверждает, то повреждены два жилых дома. В одном случае пуля пробила балконную дверь второго этажа. Семья из четырех человек, в том числе один несовершеннолетний, находились в доме. "В другом случае выпущенная пуля попала в примыкающий к жилому дому навес. В результате азербайджанских обстрелов пострадал один дом в общине Тагавард, а во дворе соседнего дома была обнаружена пуля крупнокалиберного пулемета", - написал Степанян.



"Военные Азербайджана активно обстреливали села Кармир Шука в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - примечание «Кавказского узла"), в том числе из пулемета, с 02:00 до рассвета", - сообщило 12 сентября издание Armenia Today со ссылкой на местных жителей. Представитель пресс-службы Минобороны Армении и глава общины Кармир Шука отказали в комментариях по этому инциденту Armenia Today.

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянских СМИ об обстреле в направлении поселка Красный базар в Карабахе и повреждении в результате этого гражданской инфраструктуры.

«Распространяемая некоторыми армянскими СМИ информация о якобы открытии подразделениями Азербайджанской армии огня в направлении населенного пункта Красный базар Ходжавендского района (армянское название: Мартунинский район, примеч. «Кавказского узла»), и в результате этого нанесении ущерба гражданской инфраструктуре, не соответствуют действительности. Решительно опровергаем эту информацию», - сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» из пресс-службы ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.