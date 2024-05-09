Пять военных из Табасаранского района убиты на Украине

09 мая 2024, 04:05

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Малик Раджабов, Роман Исмаилов, Ариф Исмаилов, Руслан Гасанов и Джафар Газаров были убиты на Украине, следует из сообщения главы Табасаранского района. Всего с начала российской операции власти назвали имена как минимум 855 бойцов из Дагестана, убитых на Украине.

"Кавказский узел" писал, что к 8 мая представители власти обнародовали данные как минимум 850 бойцов из Дагестана, убитых в ходе боевых действий на Украине.

Имена еще пяти убитых на Украине бойцов из Дагестана названы в отчете об открытии мемориальных досок в школах Табасаранского района. Мероприятие состоялось 8 мая, в этот же день глава муниципалитета Магомед Курбанов отчитался о церемонии в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению чиновника, сразу пять мемориальных досок установили на фасаде Ерсинской школы. Убитые Малик Раджабов, Роман Исмаилов, Ариф Исмаилов, Руслан Гасанов и Джафар Газаров были выпускниками этого учебного заведения.

Во время возложения цветов к мемориальным доскам Курбанов заявил, что убитые уроженцы Ерси “пожертвовали своей жизнью, чтобы граждане страны могли чувствовать себя в безопасности”.

Сжатые биографические данные убитых опубликованы в сообщении на сайте районной администрации. Трое убитых - 20-летний Раджабов, 48-летний Роман Исмаилов и 45-летний Газаров, - названы в этой публикации добровольцами. Арифу Исмаилову, убитому в Запорожской области, было 35 лет, его статус не обозначен.

37-летний Руслан Газаров имел звание сержанта, до гибели в Запорожской области успел поучаствовать в боевых действиях на территории Сирии и послужить на Кавказе, следует из списка его наград. Все пятеро имели ордена Мужества, у Газарова было три таких ордена.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 855 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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