Пять военных из Дагестана убиты на Украине

08 мая 2024, 20:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эльман Магарамов, Макил Агабалаев, Вадим и Роберт Мирзоевы и Даглар Лукманов убиты в зоне боевых действий. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 850 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что к сегодняшнему дню власти официально подтвердили информацию о как минимум 845 убитых в ходе военной операции на Украине бойцах из Дагестана.

Два бойца из села Ашага убиты на Украине, сообщила сегодня администрация Сулейман-Стальского района. Эльман Магарамов из Ашага-Стала служил в зоне военной операции в разведчиком-гранатометчиком. Убит 14 февраля в возрасте 41 года.

Участник военной операции из Ашага-Стала Макил Агабалаев был механиком-водителем мотострелкового отделения. Погиб 27 марта 2024 года во время выполнения очередного боевого задания. Ему бы исполнилось 32 года.

Ранее районные власти, отчитываясь об открытии мемориальных досок, сообщили о том, что в ходе военной операции на Украине убиты двоюродные братья Мирзоевы и Даглар Лукманов.

35-летний Вадим Мирзоев был мобилизован из села Эминхюр. В зоне военной операции служил старшим водителем-радиотелефонистом автомобильного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона. Убит 11 сентября 2023 года на территории Запорожской области. 51-летний Роберт Мирзоев участвовал в боях в составе ЧВК "Вагнер", указано на сайте районной администрации.

27-летний Даглар Лукманов из села Касумкент также участвовал в СВО в качестве бойца штурмовой группы ЧВК «Вагнер». Убит 9 июня 2023 года, говорится в другом сообщении на сайте администрации Сулейман-Стальского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 850 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.