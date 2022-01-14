Бакинские политологи связали эскалацию на границе с вводом сил ОДКБ в Казахстан

14 января 2022, 10:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новый виток вооруженного конфликта на армяно-азербайджанской границе начался на фоне ввода миротворцев в Казахстан, и власти Армении ищут повод для размещения сил ОДКБ в зоне приграничного конфликта, указали опрошенные азербайджанские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты, к 5 января они переросли в погромы и столкновения с силовиками. Власти этой страны были вынуждены запросить помощи у стран-участников ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета ОДКБ, удовлетворил эту просьбу. 9 января Национальный совет демократических сил Азербайджана осудил ввод войск ОДКБ в Казахстан и призвал власти страны воздержаться от применения чрезмерной силы. Иностранные войска как можно скорее должны покинуть Казахстан, заявили представители оппозиции.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. 5 января протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, а также удовлетворили все прочие требования протестующих, но ситуация в стране не стабилизировалась. Массовые акции протеста прекратились в Казахстане после ввода в эту страну сил ОДКБ. 13 января начался вывод миротворцев из республики.

По численности жертв, скоротечности, географии перестрелок обострение на армяно-азербайджанской границе может быть было менее масштабным, чем в ноябре и декабря, однако это не означает, что оно было менее серьезным, отметил бывший сотрудник информационно аналитического управления Минобороны Азербайджана, военный эксперт Азад Исазаде. "Перестрелки шли в течение двух дней, и они были на Кельбаджарском и Товузском направлениях государственной границы. По официальным данным, у Армении потери составили тремя убитыми и тремя ранеными, у Азербайджана – один погибший. В ноябре и декабря боестолкновения были более крупными и жертв, соответственно, было больше. Но в данной ситуации обращает на себя внимание факт эскалации после того, как в конце прошлого года на Брюссельской встрече лидеров двух стран были приняты важные решения по запуску процесса делимитации границы и открытию транспортных коммуникаций", – сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве одной из причин обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана он назвал ввод сил ОДКБ в Казахстан. "Вполне вероятно, что в Ереване могли счесть, что "создается новая геополитическая ситуация", когда войска ОДКБ используются для выполнения конкретной задачи на территории страны-участницы организации. У армянских властей может возникнуть соблазн привлечь ОДКБ для размещения на границе между двумя странами под предлогом "защиты границ Армении". По крайней мере, они могли попытаться провокацией на границе провести "разведку боем" и посмотреть, как Азербайджан ответит. Будет ли Азербайджан осторожен в своих действиях, опасаясь ввода на границу сил ОДКБ, и воздержится ли он от жесткого ответа. Но, судя по решительным действиям Баку, Азербайджан отнюдь не намерен менять свою позицию. Возможно, что именно жесткий ответ Баку вынудил армянскую сторону остановить провокацию. По крайней мере, [12 и 13 января] обстрелов не было", – отметил Исазаде.

11 января Минобороны Армении информировало, что в результате обстрела со стороны азербайджанских позиций на границе Армении погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения. По данным ведомства, к 12 января число погибших армянских солдат достигло трех.

Дальнейшая обстановка на границе двух стран, по его мнению, зависит от того, как будут проходить переговоры. "В конце прошлого года была обозначена фактическая повестка дня, "дорожная карта" переговоров, по крайней мере, по двум вопросам – делимитация границы и открытие транспортных коммуникаций. Если переговоры будут "пробуксовывать" и далее, то военные инциденты будут неизбежны. Армения <…> может периодически пытаться обострением ситуации втянуть сюда международные силы. Однако, думаю, что проводящий многовекторную политику Азербайджан сохранит развитие ситуации в желаемом им русле, и, в случае военных провокаций будет давать жесткий отпор", – сказал Исазаде.

Он отметил, что в результате перестрелок на границе о жертвах среди мирных жителей не сообщалось. "Перестрелки были на Кельбаджарском и Товузском направлениях границы. В Кельбаджаре гражданское население еще не вернулось. В Товузе в приграничных селах люди живут. Но перестрелки не затронули села. Во-первых, перестрелки велись из автоматического оружия и пулеметов и между военными позициями. Если бы армянская сторона избрала бы целью села, то и Азербайджан ответил бы тем же. С другой стороны, это дало бы основание Азербайджану подавить огневые точки противнику вглуби территории Армении. Кроме того, в отличие от ситуации до 44-дневной войны, теперь практически повсюду позиции Азербайджана стоят [на высотах] выше армянских, и любая атака на гражданские объекты может иметь эффект бумеранга", – сказал Исазаде.

Директор информационного агентства Turan Мехман Алиев также высказал мнение, что причиной эскалации ситуации на границе является ввод сил ОДКБ в Казахстан. "Задействование в стабилизации ситуации в Казахстане сил ОДКБ, где как раз председательствующей оказалась Армения, оживило в этой стране обсуждения на тему возможного привлечения военных данной организации. В 2021 году, весной и осенью, Армения обращалась за помощью к ОДКБ, но получила отрицательный ответ. В Армении могли посчитать, что теперь Ереван, поддержав решение о вводе войск ОДКБ в Казахстан, теперь может рассчитывать на встречную помощь от организации. Инцидент на границе мог быть спровоцирован с целью привлечения вновь внимания к армяно-азербайджанскому конфликту. Однако эти расчеты, вряд ли оправданны. Главным игроком в ОДКБ является Россия, и она уже не раз давала понять, что намерена сохранять нейтралитет в конфликте между Азербайджаном и Арменией. В ОДКБ у Армении нет и других союзников против Азербайджана", – сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он допустил возникновение новых вспышек напряженности на границе двух стран. "Ситуация на границе будет развиваться по двум возможным сценариям. Либо стороны будут двигаться дальше по уже наработанным вопросам повестки мирных переговоров, и в частности работать над вопросами делимитации границы и открытия транспортных коридоров с одновременным решением гуманитарных проблем, либо в отсутствие диалога будет повышаться угроза военных столкновений", – сказал Алиев.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить комментарии от Минобороны Азербайджана относительно о ситуации на границе с Арменией. В пресс-службе ведомства не ответили на звонки.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 января заявил, что события на пространстве СНГ не могут повлиять на позицию Азербайджана в урегулировании конфликта с Арменией. "Возможно, вчерашние провокации связаны с последними событиями на пространстве СНГ, и они (власти Армении) считают, что их возможности расширились или же они могут откуда-то получить помощь. Но они не должны забывать, что, как и во второй карабахской войне, независимо от того, кто им будет помогать, мы добьемся желаемого. Никто и ничто не сможет нас остановить. Нас останавливает только то, что мы не хотим третьей войны, это не в наших планах. Мы хотим, чтобы закончился период войны, чтобы были установлены нормальные отношения, чтобы Армения, наконец, признала территориальную целостность Азербайджана. Мы хотим этого. Но если мы увидим, для себя опасность, то эта опасность будет немедленно нейтрализована", – привел Haqqin.az слова Алиева, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".