Силовики отпустили участников акции протеста перед посольством России в Ереване

16 сентября 2022, 18:50

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Полиция отпустила трех задержанных участников акции протеста у здания посольства России в Ереване. Один из активистов заявил об избыточном применении силы правоохранителями.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали сегодня двух человек на акции протеста около здания посольства России в Ереване, требовавших от ОДКБ и России поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном.

15 сентября противники Никола Пашиняна призвали сограждан к акциям неповиновения, чтобы добиться его отставки. Сегодня акция неповиновения, анонсированная оппозиционным движением "5165", не состоялась из-за малочисленности участников протеста. Это не снимает с повестки актуальность акций с требованием отставки премьер-министра, заявил один из лидеров движения Менуа Согомонян.

На месте протестной акции у посольства России полиция задержала троих активистов за неподчинение законному требованию полиции, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян. По его словам, все трое были отпущены в течение трех часов после задержания.

Один из задержанных активистов Арман Гарибян, державший плакат "ОДКБ, есть кто дома, или все пошли бухать с Эрдоганом?", рассказал, что полиция применила силу в отношению к активистам при задержании. По его словам, полицейские не предъявили им никаких требований, но силой посадили в машины. "Более того, одного из задержанных с нами активистов в участке избили четыре полицейских", - отметил Гарибян.

По его словам, в протоколе силовики указали, что активисты проявили агрессию, нарушили закон о собраниях и митингах, нарушили общественный порядок и ограничили права других."Наоборот, сама полиция вела себя агрессивно", - сказал он.

Гарибян добавил, что полиция и не преследует цель штрафовать активистов, поскольку в большинстве случаев у них не бывает никаких доказательств вины участников акций протеста. Их цель - в этот момент изолировать активистов, чтобы акция провалилась, отметил Гарибян.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Несмотря на то, что при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня, стороны продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах, в том числе из артиллерийских орудий и минометов. По данным властей, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 77 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Кроме того, ранения получили шесть мирных жителей Армении и два мирных жителя Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19 мск того же дня.

Никол Пашинян после обострения ситуации провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Совет безопасности Армении решил обратиться за поддержкой к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ отреагировала на обращение властей Армении, заявив, что для урегулирования ситуации должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних соглашениях, говорится в заявлении секретариата организации.

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