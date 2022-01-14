Аналитики исключили применение сил ОДКБ на армяно-азербайджанской границе

14 января 2022, 21:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После применения миротворцев ОДКБ в Казахстане премьер-министр Армении Никол Пашинян заинтересован добиться использования сил ОДКБ на границе с Азербайджаном, но союзники не могут игнорировать интересы Баку и не согласятся на это, считают азербайджанские аналитики. И Азербайджан, и Армения заинтересованы в присутствии российских миротворцев в зоне конфликта, указали российские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты, к 5 января они переросли в погромы и столкновения с силовиками. Власти этой страны были вынуждены запросить помощи у стран-участников ОДКБ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета ОДКБ, удовлетворил эту просьбу. 9 января Национальный совет демократических сил Азербайджана осудил ввод войск ОДКБ в Казахстан и призвал власти страны воздержаться от применения чрезмерной силы. 13 января начался вывод миротворцев из республики, армянские миротворцы покинули Казахстан. На фоне участия армянских подразделений в миротворческой миссии в Казахстане начался новый виток конфликта на армяно-азербайджанской границе. Бакинские политологи связали обострение ситуации с намерением Армении разместить силы ОДКБ в зоне приграничного конфликта.

Азербайджанские политологи сочли невозможным размещение войск ОДКБ в зоне конфликта с Арменией

Ввод войск ОДКБ в Казахстане никакого серьезного воздействия на идеи общетюркского сотрудничества, активно генерируемые Азербайджаном и Турцией, не оказал, тем более, что уже начался вывод этого контингента, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра исследований "Республика", член политсовета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

Организация сотрудничества тюркских государств оформилась в такую структуру только осенью прошлого года, а до того была более аморфным форматом – Советом сотрудничеств тюркоязычных государств, напомнил он. "Так что организация только складывается и пока только декларирует намерения, и они больше экономического характера. И то пока есть только одно серьезное решение – о создании Инвестиционного банка тюркских государств", – сказал Джафарли.

По его мнению, ввод войск ОДКБ не изменил геополитическое положение Казахстана. "Это крупное центральноазиатское государство и так было в ОДКБ, и соответственно в орбите России", – заметил Джафарли.

При этом Москва в принципе не против развития общетюркского сотрудничества, подчеркнул он. "В Кремле понимают, что сейчас уже нереально силой вновь загнать в союзное с Россией государство тюркские республики Центральной Азии, такие попытки будут только отталкивать эти страны от Москвы. Думаю, что именно этим и связано согласие на скорый вывод войск ОДКБ. Более того, дабы спасти репутацию промосковского руководителя Казахстана Касымжомарта Токаева думаю, что с Россией было согласовано и назначение имеющего репутацию националиста Умарова министром информации Казахстана. Поэтому, на мой взгляд, России предпочтительнее, чтобы на национальные элиты, и, в целом общества тюркских стран влияла бы светская, прагматическая Турция, нежели исламские радикалы из стран Ближнего и Среднего Востока. Тем более, что Турция является одной из немногих стран НАТО, с которой Россия находит общий язык по многим региональным и международным вопросам", – сказал Джафарли.

Москва в целом не препятствует и развитию связей Турции со своими тюркскими республиками – Татарстаном, Башкортостаном, подчеркнул он.

Джафарли не видит в ближайшей или даже более отдаленной перспективе создания военного блока тюркских государств. "Идея общетюркской интеграции преследует цели достижения взаимных выгод, а не создание проблем. А они, безусловно, возникнут в случае формирования военных альянсов, поскольку кроме России Центральную Азию зоной своих жизненных интересов считает и Китай, да и Запад не намерен сдаваться в геополитической конкуренции в этом регионе", – сказал Джафарли.

Казахстан – крупное государство с богатыми природными ресурсами, что позволяет ему проводить независимую экономическую политику и события в этой стране вряд ли скажутся на развитии отношений с Азербайджаном и Турцией, предположил он. "Турция для Казахстана – это источник инвестиций, частично технологических продуктов, относительно недорогих услуг, в частности, в сфере строительства. Кроме того, сотрудничество с Азербайджаном и Турцией имеет для Казахстана большее значение с транспортно-логистической точек зрения. Часть казахстанской нефти прокачивается по нефтепроводу Баку-Джейхан. Кроме того, через Азербайджан, Грузию и Турцию осуществляется перевалка других сырьевых и несырьевых товаров Казахстана. Поэтому это страна не станет отказываться от такого взаимовыгодное сотрудничества", – полагает Джафарли.

По его мнению, Армения может попробовать после ввода войск в Казахстан добиться размещения сил ОДКБ на границе с Азербайджаном. "Но, думаю, что позиция ОДКБ по армяно-азербайджанскому конфликту не изменится, и она заключается в том, что периодические перестрелки между двумя государствами являются пограничными спорами, и стороны сами (должны) договариваться, провести делимитацию границы", – отметил Джафарли.

По его словам, Азербайджан против использования сил ОДКБ на границе с Арменией и государства-участники учитывают это, поскольку имеют экономические выгодные отношения с Баку. "С другой стороны, размещение сил ОДКБ по всеми периметру границы – это очень затратная и логистически сложная задача. Армения, конечно, будет стараться использовать прецедент ввода войск в Казахстан и вновь обратится к ОДКБ для приглашения ее к защите своих границ. Но это, скорее, будет дипломатическим маневром. Никол Пашинян, будучи прозападным политиком, использует это, чтобы в очередной раз продемонстрировать, что ОДКБ и Россия "черствы" к проблемам Армении и потому надо идти по пути интеграции с Западом", – заключил Джафарли.

Последние события в Казахстане, ввод туда войск ОДКБ, серьезно не повлияют на взаимоотношения Нурсултана с Баку и Анкарой, а также на участие этой центральноазиатской страны в Организации сотрудничества тюркских государств, согласился член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

"Отдельные радикальные и маргинальные группы в Турции и Азербайджане видят Организацию тюркских государств едва ли ни как возрождение "Великого Турана", озвучивают идеи создания военного союза этих стран. Но на самом деле, это организация основывается на экономических интересах, и в частности расположении их на историческом Шелковом пути. Это обстоятельство позволяет им развивать связи и с крупными экономическими игроками как Китай на Востоке и ЕС – на Западе", – сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в Казахстане происходит переформатирование политической власти, изменение расклада сил внутри политической элиты. "Однако при этом государство сохранит преемственность политического курса по развитию политических и экономических связей со всеми мировыми и региональными центрами силы, оставаясь при этом членом ОДКБ и ЕАЭС", – отметил Джуварлы.

Подтверждением приверженности Казахстана к участию в Организацию тюркских государств он назвал участие страны на онлайн встрече 11 января глав МИД указанного объединения. "Эта встреча показала, что тюркские государства поддерживают власти Казахстана. С другой стороны, для Казахстана разновекторная внешняя политика является гарантом сохранения независимости государства", – сказал Джуварлы.

Он также выразил сомнение в реалистичности использования опыта ввода войск в Казахстан на границе между Арменией и Азербайджаном. "В Казахстан войска были введены по сути для защиты политического режима. В случае с конфликтом между Арменией и Азербайджаном его участниками являются два суверенных государства. Государства ОДКБ не могут игнорировать интересы Азербайджана, который является их партнером по СНГ. С другой стороны, Азербайджан очень выгодный экономический партнер. Россия, являющаяся сейчас по сути единоличным модератором армяно-азербайджанского урегулирования, не заинтересована в вовлечении ОДКБ в этот конфликт, потому что в таком случае она, будучи союзником Армении, утратит роль беспристрастного посредника", – подчеркнул Джуварлы.

Он добавил, что в отношении тюркских государств Москва и Анкара предпочитают и умеют договариваться. "Яркий пример тому – Карабахская война осени 2020 года. Руководители Турции и России на протяжении войны периодически поддерживали контакты. Ее итоги позволили обоим государствам усилить свои позиции в регионе и создавать здесь новый формат сотрудничества по формуле 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия + РФ, Турция и Иран)", – заметил Джуварлы.

Российские аналитики оценили последствия от участия Армении в операции ОДКБ в Казахстане

Армения, приняв участие в операции ОДКБ, скорее, укрепила свои статус и роль в этом блоке, отметил специалист по странам Центральной Азии политолог Аждар Куртов. "Не важно, какой Пашинян политик – прозападный или нет. Но Армения подписала обязательства и их невыполнение не делает чести политикам и руководителям государства. В данном случае Армения исполнила свои обязательства и не понесла репутационных потерь", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Куртова, позиция Азербайджана и Турции в связи с участием армянских военных в операции ОДКБ была предсказуема и Армения не ориентировалась на неё.

Политолог напомнил, что у Армении и Казахстана в своё время были непростые отношения в рамках ОДКБ. "Именно Казахстан вставлял палки в колёса развитию ОДКБ когда прежний генсекретарь ОДКБ Хачатуров попал в немилость новой армянской власти. Казахстан тогда пытался утвердить в обход норм ОДКБ своего представителя в качестве генерального секретаря организации. Но этот инцидент сейчас не послужил причиной отказа Арменией своих обязательств по ОДКБ", – отметил Куртов.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, обвиненный по делу о разгоне митингующих в Ереване в 2008 году, был досрочно отозван с должности 2 ноября 2018 года. На саммите ОДКБ, который состоялся 8 ноября 2018 года в Астане, главы стран-участниц организации не смогли договориться о новом кандидате на должность генсека. Отношения Армении с Белоруссией и Казахстаном обострились на фоне противоречий вокруг назначения нового генсека ОДКБ. В этот же день занимавший тогда пост президента Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Азербайджану статус страны-наблюдателя в ОДКБ, но против этой идеи выступила армянская сторона.

В то же время, он указал, что миссия ОДКБ в Казахстане с участием имеет ещё один "щекотливый момент". "Помощь ОДКБ была оказана одному из государств, которое по населению является преимущественно мусульманским и тюркским. В Армении были и остаются критики участия в ОДКБ, которые считают, что так как большая часть стран-участников организации мусульманские и к тому же тюркские, то самой Армении вряд ли стоит ждать помощи в случае каких-то затруднений у неё", – пояснил Куртов.

Он не исключил потенциальной возможности формирования военного блока тюркских государств, но практически это трудно реализуемая задача. "В настоящее время Россия выглядит как более мощная сила на международной арене, чем Турция. И страны постсоветского пространства предпочтут пока более сильного "покровителя" в лице России, а вовсе не Турцию", – указал Куртов.

Турция – член НАТО и не собирается отказываться от членства в нём. Этот фактор ещё более осложняет формирование военного блока из тюркских стран постсоветского пространства, подчеркнул политолог. Постсоветские страны 10 раз подумают, вступать ли в военный союз с Турцией и тем самым очевидно коренным образом порвать важные связи с Россией. Поэтому перспективы создания военного блока тюркских стран под руководством Турции крайне сомнительны", – резюмировал Куртов.

Ввод миротворческих подразделений в Казахстан – первая такая акция в истории ОДКБ, это может сыграть на руку Пашиняну и руководству Армении, отметил директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС Александр Лукин. "Пашинян в будущем может сослаться на этот прецедент. В случае осложнений с Азербайджаном, например, он может сказать: Казахстану мы же помогли, почему нам не помогаете? А репутация прозападного и демократического политика зачем ему нужна? Только щёки надувать. Запад его и Армению спасать не будет. Делал он ставку на Запад и потерял половину Нагорного Карабаха. Продолжит делать такую же ставку – вторую половину потеряет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Лукин также не видит перспектив создания в ближайшем будущем военного блока Организации тюркских государств на постсоветском пространстве. "Часть элиты в Азербайджане и тюркских странах Центральной Азии, ориентированная на Турцию, хотела бы реализации планов военного союза. Но наряду с этим есть и те, кто не согласен с ним и это может привести к внутренним конфликтам", – указал он.

По его мнению, миротворческую роль в Карабахе по-прежнему будет играть Россия, так как она "равноудалена" от обоих участников конфликта – Азербайджана и Армении. "Россия имеет хорошие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. И поэтому продолжит миротворческую миссию. Скорее всего, мандат России продлят. Кто ещё в Карабах поедет? Возможно, к миротворческой миссии могли бы присоединиться страны ОДКБ. Но, с другой стороны, это мало приемлемо для Азербайджана. Потому что в ОДКБ Армения входит, а Азербайджан не входит. Для Армении пребывание российских миротворцев также выгоднее, так как только Россия может предпринять какие-то меры в случае нарушений условий перемирия Азербайджаном", – подчеркнул Лукин.

13 января на фоне очередного обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана в Ереване прошла акция протеста, участники которой заявили, что на границе продолжают гибнуть люди, и на этом фоне деятельность российских миротворцев выглядит неэффективной. Активисты и правозащитники подготовили обращение, в котором потребовали развернуть на армяно-азербайджанской границе международные военные силы.

Теоретическую возможность создания военного блока Организации тюркских государств не исключил и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. "После того, что произошло в Казахстане, после того как ОДКБ проявила себя, вероятность этого снижается. Хотя у Эрдогана такая идея будет периодически возникать и на волне каких-то событий однажды может реализоваться", – сказал Козюлин корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в нынешней международной обстановке возможна и замена российских миротворцев в Нагорном Карабахе. "Но всё же влияние России нельзя отбрасывать в этом конкретном вопросе. Ситуация в Карабахе была и, видимо, останется напряженной. Аргумент России в том, что обе стороны конфликта заинтересованы в её участии. Впереди еще четыре года миротворческой миссии и могут произойти события, которые добавят поводов к размышлению о дальнейшей судьбе Карабаха", – пояснил Козюлин.

Помимо этого, по его словам, есть "интересно складывающиеся" отношения между Путиным и Эрдоганом. "Они как-то умеют находить компромиссные решения при наличии казалось бы противоположных позиций", – отметил Козюлин.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".