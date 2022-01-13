Протестующие в Ереване потребовали размещения миротворцев ЕС в зоне конфликта

13 января 2022, 14:04

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Из-за военных действий на границе Армении и Азербайджана продолжают гибнуть люди, и на этом фоне деятельность российских миротворцев выглядит неэффективной. Активисты и правозащитники подготовили обращение, в котором потребовали развернуть на армяно-азербайджанской границе международные военные силы, заявили участники акции протеста в Ереване. Они потребовали от властей Армении обратить внимание на этот документ.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу властей Казахстана о введении в эту страну миротворцев ОДКБ. Ввод сил ОДКБ в Казахстан усугубит политический кризис в стране, усилит антироссийские настроения и стремление общества к выходу из структур СНГ, заявили ранее бакинские аналитики. Вывод армянских военных из Казахстана и их недолгое там присутствие выгодны Николу Пашиняну, но популярности ему не добавят, а от ввода военных в Казахстан пострадала репутация Армении, заявили аналитики в Ереване.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. 5 января протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, а также удовлетворили все прочие требования протестующих, но ситуация в стране не стабилизировалась. Массовые акции протеста прекратились в Казахстане после ввода в эту страну сил ОДКБ. 13 января начался вывод миротворцев из республики.

Активисты и правозащитники вышли сегодня в Ереване на акцию протеста у здания правительства с требованием внедрить механизмы для обеспечения безопасности жителей Армении и защиты интересов страны.

Активисты держат в руках плакаты с надписями "Женщины против организаторов этой бойни", "Никаких новобранцев на границе", "Для чего возглавляешь ОДКБ?", "Правительство обязано обеспечить право человека на жизнь", "Прекратите бойню!", "Решите вопросы нашей безопасности, либо уйдите!" и другие, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте проведения акции.

Участники акции возмущены бездействием властей Армении на фоне сложившейся ситуации на границе с Азербайджаном, заявила правозащитница Заруи Ованнисян. По ее словам, на границе не должны стоять новобранцы и власти должно находить способы для предотвращения "бойни на границе". "После войны в 2020 году мы должны найти в себе силы продолжать жить, а постоянная напряженная ситуация на границе лишает нас этой возможности. Пусть власти находят всякие методы, это уже их работа. Когда нужно было войти в Казахстан, власти сразу нашли методы. А теперь пусть ищут и находят методы для защиты собственного народа и собственной страны", – сказала Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что нужно провести реформы в армии и перевооружить ее. Власти, по ее мнению, не уделяют должного внимания проблемам прав человека в стране и в особенности, соблюдению прав жителей приграничных районов. В этих районах, в частности, нарушаются права на жизнь, на доступ к медицинским услугам, подчеркнула правозащитница.

Ованнисян также отметила, что активисты ожидают реакции властей на их требования и разработают механизмы противодействия сложившейся ситуации. Эта проблема будет подниматься постоянно, а к протестующим будет присоединяться все больше людей, считает она.

Протестующие также требуют от властей остановить гибель людей на границе с Азербайджаном, отметила участница акции Шогер Матевосян. "Объявили власти об "эпохе мира"? Пусть обеспечат этот мир нам. А как – это уже их забота, они власти. Новобранцы на границе – не пушечное мясо. Пусть пересмотрят положения, потому что, то, что происходит на границе – это позор", – сказала Матевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Действующее правительство не в состоянии произвести военные реформы, поэтому "пусть подают в отставку и на их место придут те, кто способен изменить ситуацию", добавила она. "Эти власти объявили о начале всяких процессов в стране без измов. Это означает, что у них нет идеологии, нет цели, и это позор. Власти гордятся тем, якобы смогли задействовать ОДКБ для Казахстана. Ну, пусть еще раз задействуют для границы Армении", – заявила Матевосян.

Акция протеста направлена для привлечения внимания общественности. Люди должны выйти из депрессивного состояния, предъявлять требования правительству и не ограничиваться одними постами в соцсетях, отметила директор программ по правам человека "Фонда партнерство Евразии" Изабелла Саргсян. "Правительство должно обеспечить безопасность народа и остановить жертвы на границе. А вот какими техническими путям они этого добьются, это их забота. Мы не владеем всей информацией, которая есть у правительства, и это не проблема простого гражданина. Они пришли к власти, они и должны обеспечить территориальную целостность страны, право граждан на безопасную жизнь", – сказала Саргсян корреспонденту "Кавказского узла".

Сложившаяся ситуация, когда власти бездействуют или не справляются с обязанностями, по ее мнению, является в первую очередь результатом того, что власти не слышат требований народа, добавила Саргсян.

Руководитель Хельсинкской Ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц пришла на акцию протеста с пустым плакатом. "Я бы предложила властям, чтобы они сами заполнили этот плакат. Интересно, что они о себе на нем напишут? Они эту ситуацию как оценивают? Это нормально?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница отметила, что власти обязаны обсудить новые переговоры, новые механизмы, потому что текущие никак не решают проблем страны. "Те системы, в которые мы вовлечены, те механизмы, которые внедрены, или те российские миротворцы, которые присутствуют здесь, не решают наших проблем. Мы не получаем ни реакцию ОДКБ, ни реакцию России", – подчеркнула Карапетянц.

Армения должна воспользоваться международными правами, в том числе в виде привлечения международных миротворцев, внедрения совместных мониторинговых механизмов. "То, что российские миротворцы не сдерживают [агрессию на границе Армении и Азербайджана], уже факт. Присутствие международного контингента заставит мировое сообщество не молчать, в противном случае, это сильно будет бить по их репутации", – считает Карапетянц.

По ее мнению, наблюдается явное столкновение интересов Армении с интересами своих же союзников и партнеров. Сейчас в первую очередь надо сделать все для обеспечения безопасности Армении, для обеспечения права на жизнь граждан Армении.

Виной тому, что международное сообщество не реагирует на ситуацию, связанную с Арменией, является нынешняя власть страны, ее поведение. Говорить одно и делать другое, в итоге ожидать поддержки, просто абсурдно, считает правозащитница.

"На самом деле Армении всегда протягивается рука помощи, начиная с предложения о вводе международного контингента во время войны в Нагорном Карабахе до приглашения на "Саммит в поддержку демократии". Нам неизвестно от какой еще поддержки власти отказались из-за формата переговоров. Но то, что есть необходимость в изменении вектора страны, уже давно ясно", – отметила Нина Карапетянц.

Она добавила, что никаких ожиданий от действующих властей у нее нет, вся надежда на общественность, "народ должен проснуться". "Сегодня Армения частично потеряла свой суверенитет, и единственный выход из положения – это отрезвление общественности, особенно той части, которая привела действующее правительство к власти", – подчеркнула Карапетянц.

Организаторы акции отметили, что специалисты в области международного права готовят документ, который будет представлен как правительству Армении, так и международному сообществу. Речь в этом документе идет о необходимости размещения на границе Армении и Азербайджана международного военного контингента, поскольку российские миротворцы, как в Армении, так и в Нагорном Карабахе "не действуют". В документе также говорится о внедрении мониторинговых механизмов международной группы. Также в нем четко будет указана необходимость в миротворческих силах именно Европейского союза, поскольку, ОДКБ – это де-факто Россия, а Россия "не работает".

К участникам акции из правительства никто не вышел, сами активисты властям Армении ничего не передавали, информировал корреспондент "Кавказского узла".