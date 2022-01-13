Политологи поспорили о последствиях операции в Казахстане для Пашиняна

13 января 2022, 05:01

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Вывод армянских военных из Казахстана и их недолгое там присутствие выгодны Николу Пашиняну, но популярности ему не добавят, считает Армен Варданян. Недовольство может усугубиться, если до вывода войск ОДКБ из Казахстана произойдут какие-то инциденты, отметил Акоп Бадалян. На быстрый вывод войск ОДКБ повлиял Запад, но репутация Армении все равно пострадала, заявил Овсеп Хуршудян.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. Бакинские аналитики считают, что ввод войск ОДКБ в Казахстан усугубит политический кризис в стране, усилит антироссийские настроения и стремление общества к выходу из структур СНГ. Аналитики в Ереване сочли, что отправка военных в Казахстан скажется на имидже Армении как демократического государства.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. По данным на 9 января, в ходе беспорядков погибли 164 человека.

12 января официальный представитель Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов сообщил, что миротворческий контингент организации покинет Казахстан в течение десяти дней. Он подтвердил слова президента страны Касым-Жомарта Токаева о том, что вывод войск начнется сегодня, 13 января.

Решение о выводе войск ОДКБ связано со стабилизацией ситуации в Казахстане, заявил корреспонденту "Кавказского узла" 12 января политолог Армен Варданян.

По его мнению, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь ОДКБ, то есть по сути России, так как начал терять контроль над силовыми структурами. «Теперь же, когда ситуация удалось взять под контроль, президент Казахстана видит угрозу и риски в присутствии российского воинского контингента», - отметил он.

По его словам, вывод армянского контингента выгоден Пашиняну, так как это избавит его от лишнего давления. «В армянском обществе довольно критично восприняли решение об отправке армянского контингента в Казахстан. Хотя всем понятно, что это было не его [премьера] собственное решение, оно было продиктовано из Кремля. Но если армянский контингент задержится, и если будут инциденты с участием армянских военных, и не дай Бог потери среди личного состава - критика будет жестче», - подчеркнул политолог.

На популярности Пашиняна вывод армянского контингента из Казахстана не скажется, так как решение о вводе уже нанесло репутационные риски, их уже не исправить. «Всего лишь прекратятся разговоры, не более того», - пояснил Варданян.

Изначально предполагалось, что миссия ОДКБ не будет длительной, напомнил политобозреватель Акоп Бадалян.

«Ввод войск был инструментом повышения эффективности политического вмешательства Кремля. Решение о вводе войск было принято с этой целью. Также возможно, что это был механизм переброски в Казахстан группы представителей силовых блоков, которые будут держать ситуацию под оперативным контролем. И так как эта задача решена, контингент ОДКБ начнут поэтапно выводить», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Бадалян также напомнил, что вывод контингента ОДКБ планируется в течение десяти дней. «Это означает, что остались задачи, которые решаются, и для них нужно время. Понятно, что ими займется российский контингент. Окончательные сроки вывода войск зависят от эффективности решения этих проблем. Войска останутся, пока не будет уверенности, что ситуация полностью контролируется», - полагает политобозреватель.

При этом он не исключил, что быстрый вывод контингента может быть связан с тем, чтобы в казахском обществе не сформировалось негативное отношение, что войска ОДКБ - оккупационные. «Это также могло стать причиной, чтобы как можно быстро завершить задачу и взять ситуацию под контроль. Для России казахское общественное мнение очень важно. Если к России будут относиться как к оккупанту, это приведет к потере политического влияния», - подчеркнул Бадалян.

Политобозреватель затруднился дать оценку, насколько армянское общество разделяет критические настроения оппозиции к вводу армянского контингента в Казахстан. «В определенных кругах власти подверглись жесткой критики. Критика парламентской оппозиции была сдержанной, тогда как реакция гражданского сектора - более резкой. То, что было ощутимое недовольство - однозначно. Но не думаю, что возвращение войск существенно изменит планку недовольства, так как оно было вызвано отправкой войск. Недовольство углубиться, если вывод армянского контингента затянется на длительный срок, в течении которого будет инцидент или скандал с армянскими военными. Это будет резонанс, который оппозиция использует в своих целях. Если не будет инцидентов, то особой общественной реакции задержка не удостоится», - полагает он.

Политический аналитик Овсеп Хуршудян считает, что на решение о выводе войск ОДКБ сказалось давление Запада, в частности, США.

«Вывод войск зависит не от Пашиняна, и, как показали события, даже не от Путина. Надо учесть, что Запад, и особенно США, имеют существенное влияние на политическую элиту Казахстана. Западные инвестиции наряду с китайскими - основные в Казахстане <...> Политические связи с Западом довольно сильные, эта традиция была еще со времен Назарбаева, а при Токаеве усилилась. Думаю, что из США настоятельно посоветовали вывести российские войска, у которых не было мандата ООН на миротворческую миссию», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, ввод армянских войск был негативно воспринят в армянском обществе. «Критика была острая, и вывод войск однозначно на руку Пашиняну, который может обосновать вывод войск тем, что миссия ОДКБ завершена, а угроза ликвидирована», - отметил Хуршудян.

По его мнению, на присутствие армянских военных в Казахстане местное общество не успело отреагировать негативно. «То, что репутация Армении пострадала, это факт. Но на Западе понимают: то Армения оказалась в урезанном суверенитете - это и их вина. Осенняя война не получила жесткой оценки коллективного Запада за исключением Франции. Эта пассивность стала причиной, что Армения оказалась в полной зависимости от России», - полагает политический аналитик.