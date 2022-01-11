Отправка военных в Казахстан создала репутационные риски для Пашиняна

11 января 2022, 04:32

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Премьер-министр Никол Пашинян, принимая решение о вводе военных в Казахстан, действовал исходя из геополитических интересов России, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Ереване. По их мнению, участие в операции ОДКБ не повлечет за собой санкционные последствия, но скажется на имидже Армении как демократического государства.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), удовлетворил просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о введении в страну Коллективных миротворческих сил. Бакинские аналитики считают, что ввод войск ОДКБ в Казахстан усугубит политический кризис в стране, усилит антироссийские настроения и стремление общества к выходу из структур СНГ.

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. По данным на 6 января, погибли 18 силовиков, пострадали 748. На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку, сообщил 6 января ТАСС.

Участие Армении в миссии ОДКБ не приведет к санкционным последствиям, потому что договор ОДКБ предусматривает ввод войск, заявил 10 января корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян.

При этом он считает, что участие в миссии ОДКБ и отправка войск скажется на репутации Армении как демократического государства. По его словам, Запад воспримет подобную политику Армении, как враждебную демократическим ценностям. «Армения претендовала на статус демократического государства, но предпочла клуб авторитарных стран. ОДКБ – это военный блок, созданный для защиты авторитарных режимов. И это может сказаться на соглашении с ЕС», - пояснил Гукасян. Армянские власти пожертвуют отношениями с Западом в угоду ОДКБ, добавил он.

Политолог отметил, что Пашиняна не мог самостоятельно принять решение о вводе войск для подавления протестов в другой стране. «Пашинян обслуживает российские интересы», - подчеркнул Гукасян.

Заявления о террористах в Казахстане политолог считает выдуманным поводом, чтобы политически обосновать ввод войск. «Участие террористов-наемников против Армении – факт, тогда как в Казахстане говорят о мнимых террористах. ОДКБ среагировало на слухи, потому что врагом ОДКБ является не терроризм. Для ОДКБ главной задачей является сохранение авторитарных режимов в России, Казахстане, Беларуси, Таджикистана, а теперь уже и Армении», - подчеркнул он.

Участие в миссии ОДКБ разоблачило ложные мифы и образы, сформировавшиеся на внутриполитическом поле Армении, отметил Гукасян. «Для оппозиционных политических сил, которые видели в Пашиняне демократического лидера и считали, что для реформ ему нужно время, решение Пашиняна [о вводе войск] стало фиаско, так как это решение поставило крест на образе Пашиняна как революционера и демократа. Также развеялся миф оппозиционных политических сил, которые утверждали, что Пашинян – прозападник», - сказал политолог.

По его словам, развенчания мифов – серьезные проблемы для армянского политического поля, так как политические силы не знают, как сформулировать свою позицию. «Ведь дело даже не в вводе войск, а в комментариях, в том числе самого Пашиняна, что к власти нельзя прийти путем уличных протестов. Что он имеет в виду? Что его приход был исключением и был согласован с Кремлем? Что революция, которая не согласована с Кремлем, недопустима?» - задался он вопросом.

По его мнению, ожидать протестов из-за решения об участии в операции ОДКБ не стоит. «Разоблачение лжи не может привести к протестам. Только к потерям репутации. Притом потери репутации всеми игроков политического поля – и правящей силы с ее лидером, и парламентской оппозиции, и политическими силами, провозгласивших себя носителями европейских ценностей», - предположил Гукасян.

Политический обозреватель Наира Айрумян также разделяет мнение, что прямых санкций за участие в операции ОДКБ не будет.

«Однако могут быть поставлены под сомнение проекты поддержки Армении – как финансовой, так и политической и дипломатической», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Айрумян сомневается, что нынешнее руководство Армении сделает заявку на выход из ОДКБ. «Возможно, в глубине души они [власти] надеются, что в случае смены власти в Казахстане первым делом Астана выйдет из ОДКБ, и блок развалится», - отметила политобозреватель.

По ее словам, Пашинян «действует на коротком поводке». «Он не мог принять решение о направлении войск для подавления чужих протестов, понимая, что тем самым теряет основную платформу своей власти. Он ведь пришел к власти и удерживается в том числе «благодаря» 1 марта, обвинениям в адрес Кочаряна в применении против манифестантов армии. Теперь он сам в этой шкуре. Так что он не мог принять такое решение самостоятельно», - считает Айрумян.

Что касается террористов, то ОДКБ в Казахстане воюет вовсе не с гипотетическими террористами, добавила она. «Террористы - это только прикрытие для ввода войск, так что сравнение с Арменией тут неуместно», - полагает политобозреватель.

По ее мнению, армянская оппозиция не опротестовала отправку военнослужащих в Казахстан, а всего лишь напомнила о ситуации 1 марта. «Вряд ли это скажется на внутренней ситуации, особенно после «предупреждения» секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что Ереван, принимая такое решение, надеется, что при необходимости ОДКБ поможет и Армении. Оппозиция это хорошо поняла», - предположила Айрумян.

Свыше 38,7 тысячи человек подписали петицию против ввода в Казахстан войск ОДКБ, размещенную на сайте Change.org. "Попытка получить внешнюю военную поддержку объясняется только полной утерей президентом Казахстана легитимности в глазах собственного народа и неспособностью найти достаточную поддержку для удержания авторитарной власти перед лицом многотысячных демонстраций даже у самых лояльных слоев населения", – отмечено в петиции, адресованной лидерам России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Политолог Армен Варданян также сомневается, что против Армении будут приняты санкции.

«Если Казахстану удастся убедить международное сообщество, учитывая категоричность Запада к вопросу терроризма, что была террористическая угроза, каких-либо последствий не будет», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Варданян отметил, что ОДКБ создан для обслуживания российских геополитических интересов. По его словам, в военном блоке все подстроено под Россию. «И если интересы России совпадут, то ввод войск оперативно будет решен. Если нет, то какие бы факты не публиковались, сделают все, чтобы не было реакции. Обращение носит формальный характер. Если противоречит интересам России, то никакой реакции блока не последует», - пояснил политолог.

Тем более надо понимать, что Пашинян не самостоятельно принимал решение, оно было продиктовано интересами Кремля, подчеркнул он. По его словам, решение об участие в операции ОДКБ не удостоилась серьезной критики армянской оппозиции. «Парламентская оппозиция придерживается пророссийских позиций и понимает, что это решение продиктовано из Кремля, поэтому не станет перечить. Даже есть в оппозиции парламентарии, которые оправдывают действия Пашиняна. Среди внепарламентских сил критика есть, но для протестов этого мало», - сказал Варданян.