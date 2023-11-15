Политологи объяснили тактику Пашиняна в отношениях с ОДКБ

15 ноября 2023, 03:52

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Армения не выходит их ОДКБ, чтобы не враждовать с Россией, но выбрала тактику бойкота заседаний, считает Армен Варданян. Бойкот заседаний ОДКБ связан с возможным вступлением в организацию Азербайджана, полагает Армен Ованнисян. Пашинян пытается угодить антироссийской оппозиции, чтобы сохранить власть, заявил Акоп Бадалян.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил 14 ноября, что не сможет прибыть в Минск, где 23 ноября намечено заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Россия не способна гарантировать безопасность Армении и армянские власти пытаются диверсифицировать систему безопасности страны, заявил 14 ноября корреспонденту «Кавказского узла» политолог Армен Варданян, комментируя отказ Пашиняна ехать на саммит ОДКБ в Минск.

Он назвал демаршем отказ армянских властей участвовать в заседаниях ОДКБ, добавив, что Армения не выходит из организации, чтобы не нажить себе врага в лице России. «Армения формально сохраняет членство в ОДКБ, но бойкотирует заседания. Выход из блока – вопрос времени. И пока Армения выбрала вариант бойкота <...> Бесконечно опасаться России армянские власти не должны», - считает политолог.

Варданян не исключил, что бойкот заседания ОДКБ приведет к эскалации на линии соприкосновения. «Россия использует Азербайджан как инструмент давления на Армению. Однако позиция Запада, который неоднократно заявил о недопустимости агрессии против Армении, пока сдерживает Азербайджан. Но, если исходить из страхов, то Армения ничего не должна предпринимать», - подчеркнул Варданян.

Политический аналитик Армен Ованнисян связал политику бойкота с возможным вступлением Азербайджана в ОДКБ.

«Бойкот согласован с Кремлем. Алиев пока не принял окончательное решение не ехать в Брюссель. Кроме того, Запад оказывает на него колоссальное давление из-за этнических чисток в Арцахе (Нагорном Карабахе). И Азербайджан пока еще раздумывает. Но как только будет принято решение об отказе от западной платформы по урегулированию карабахского конфликта, Азербайджан подаст заявку о вступлении в ОДКБ, что повлечет за собой вето Армении и выход ее из военно-политического блока», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Армянские власти пытаются сформировать ложный нарратив о готовности выхода из ОДКБ и представляют это, как исторический шаг, позволяющий избавиться от влияния России, добавил Ованнисян. «Пропаганда Пашиняна пытается убедить, что сдача Арцаха (Нагорного Карабаха) содействует избавлению от российского влияния. И если и Армения, и Азербайджан будут в ОДКБ, этот миф, эта легенда рушится», - отметил политический аналитик.

Он считает, что Кремлю выгоден такой сценарий, так как в итоге Россия получит влияние и на Азербайджан, и на Армению. «Россия получит влияние на Азербайджан благодаря его членству в ОДКБ, и не потеряет контроль над Арменией, с которой ее свяжут двусторонние договора об объединенной системе ПВО, об объединенной группировке войск и о дислокации российской базы», - пояснил Ованнисян.

Политический аналитик полагает, что Пашинян заигрывает с Западом исходя из личных интересов. «[Уже принято] принципиальное решение о вторжении в Армению. Пашинян опасается, что его постигнет участь арцахских (карабахских) лидеров, и его также арестуют, даже если он подпишет капитуляцию. Для него и его команды заигрывание с Западом – гарантии личной безопасности», - подчеркнул он.

Политический обозреватель Акоп Бадалян считает, что решения Пашиняна необходимо рассматривать в двух плоскостях – внутренней и внешней.

«Во внутренней плоскости Пашинян пытается сформировать антироссийский фактор для повышения общественной поддержки. В обществе негативное отношение к ОДКБ. И если власти не попытаются следовать этой общественной тенденции, это вызовет критику. Для власти, которая объявила своим кредо сохранность суверенитете, отсутствие изменения в отношениях с ОДКБ привело бы кризису легитимности», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Во внешней плоскости власти пытаются найти альтернативу системе безопасности, ответственность за которую лежит на России, но которая по разным причинам, как объективным, так и субъективным, не работает, отметил политобозреватель. «Армения после войны не способна самостоятельно решать вопросы безопасности. Запад является единственной альтернативой, но Запад не готов взять на себя ответственность. И Пашинян, показывая готовность Армении к серьезным шагам, стремиться поставить Запад перед фактом и добиться соответственных шагов», - пояснил Бадалян.

Последствия такой политики могут быть только в том случае, если Россия и Иран увидят для себя стратегические угрозы, исходящие от намерений Армении изменить геополитику в регионе, добавил он. «Но такого процесса я не вижу. Армения пытается добавить гарантии управления рисками безопасности и не предпринимает шагов, которые могли бы привнести геополитические изменения. Подобная политика чревата рисками для регионального треугольника Россия-Турция-Иран», - считает политобозреватель.

Пашинян ходит по тонкой струне, пытаясь решить проблему сохранения власти и вопросы безопасности, провал чего поставит под риски его власть, заключил Бадалян.

Напомним, что 5 сентября Армения отозвала своего постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Европарламенте выступил с критикой российских миротворцев, которые, по его словам, бездействовали во время исхода жителей из Нагорного Карабаха. При этом неделей ранее, 10 октября, он заявил, что Армения не меняет внешнеполитический вектор, и что "в армяно-российских отношениях ничего не аннулировано".

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