Никол Пашинян. Фото: пресс-служба премьер-министра Армении, https://www.primeminister.am/

14 ноября 2023, 12:13

Пашинян отказался участвовать в заседании ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет прибыть в Минск, где 23 ноября намечено заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщал "Кавказский узел", 5 сентября Армения отозвала своего постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Европарламенте выступил с критикой российских миротворцев, которые, по его словам, бездействовали во время исхода жителей из Нагорного Карабаха. При этом неделей ранее, 10 октября, он заявил, что Армения не меняет внешнеполитический вектор, и что "в армяно-российских отношениях ничего не аннулировано".

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

По инициативе белорусской стороны состоялась телефонная беседа премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе беседы обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится 23 ноября в Минске, сообщила сегодня пресс-служба премьер-министра Армении.

Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании и выразил надежду на то, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием, сообщило издание NEWS.am со ссылкой на представителя пресс-службы правительства страны.

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Примечание:

"Армения направила ноту протеста России из-за оскорбления Пашиняна", "Инициатива открытия консульств в Ереване и Баку вызвала скепсис у политологов", "Оппозиция заявила об угрозе России для армянской государственности".

Автор: "Кавказский узел"

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14 ноября 2023, 13:19

  • Жители поселков под Ростовом-на-Дону добились права провести митинг

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