Визит Столтенберга продемонстрировал интересы НАТО на Южном Кавказе

20 марта 2024, 01:55

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В ходе визита в Азербайджан и Армению генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал в числе приоритетов урегулирование отношений между двумя странами. Ильхам Алиев заявил о кропотливой работе над мирным соглашением, а Никол Пашинян обвинил Баку в отсутствии реакции на ряд предложений. В Грузии Столтенберг выразил поддержку территориальной целостности страны и призвал власти к проведению реформ.

Как писал "Кавказский узел", с 17 по 19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Армению, Азербайджан и Грузию.

В ходе визита в Азербайджан генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с президентом Ильхамом Алиевым. На пресс-конференции по ее итогам Алиев заявил, что партнерство НАТО и Азербайджана имеет более чем 30-летнюю историю, пишет Trend.

"Азербайджан участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане, что стало огромным опытом для нас. С конца августа 2021 наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность нашему сотрудничеству", - приводит его слова издание.

Также он прокомментировал ход мирных переговоров с Арменией. По словам Алиева, именно они начались по инициативе Баку. "На сегодняшний день мы уже провели семь раундов обмена замечаниями с армянскими коллегами по проекту мирного соглашения", - отметил президент. Он считает, что есть хорошие шансы на урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией. "Надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это станет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир", - добавил Алиев.

Генсек НАТО, в свою очередь, также вспомнил об участии Азербайджана в миротворческих миссиях в Косово и Афганистане. "Азербайджанский контингент был одним из последних, покинувших Афганистан, поскольку он отвечал за защиту аэропорта, что являлось ключевой задачей при эвакуации войск НАТО из Афганистана. Это показывает, что наше партнерство заключается не только в политическом диалоге, но и в практическом сотрудничестве", - сказал он на пресс-конференции с Алиевым.

Также он коснулся отношений между Баку и Ереваном, отметив, что мир в регионе очень важен. "У Армении и Азербайджана есть возможность достичь прочного мира после многолетнего конфликта", - подчеркнул Столтенберг.

Также Столтенберг провел встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром обороны Закиром Гасановым. Ключевыми темами для обсуждения стало сотрудничество Азербайджана и НАТО и нормализация отношений Азербайджана с Арменией.

Кобахидзе напомнил о многолетнем сотрудничестве Грузии с НАТО

В Грузии Йенс Столтенберг встретился с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и президентом Саломе Зурабишвили. Кобахидзе назвал Грузию "одним из самых верных и надежных партнеров альянса". "На протяжении лет наша страна активно участвовала в проводимых под эгидой НАТО операциях, внося этим значительный вклад в дело укрепления общей евроатлантической безопасности. В свою очередь, НАТО играла и продолжает играть важную роль в развитии оборонных возможностей Грузии", - приводит его слова "Интерпрессньюс".

По словам Кобахидзе, в настоящее время "основанный на правилах международный порядок претерпевает фундаментальные изменения", а сама идея целой и мирной Европы "находится под угрозой".

Йенс Столтенберг выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии. "Южная Осетия и Абхазия — часть Грузии. НАТО продолжает призывать Россию отозвать признание независимости исконных территорий Грузии", - приводит его слова "Новости-Грузия".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Также он вспомнил о намерении Грузии стать государство-членом НАТО, для чего в стране должны быть проведены реформы. "Мы будем идти рука об руку в направлении НАТО. Важно отметить, что в Грузии должны быть осуществлены реформы в области верховенства закона, включая свободные и открытые парламентские выборы", - заявил Столтенберг.

Более 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии является сближение с НАТО, однако с 2022 года власти Грузии выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. В июле 2022 года Йенс Столтенберг указал на необходимость проведения реформ в Грузии для членства в альянсе.

Пашинян заявил об отсутствии реакции Баку на предложение о ненападении

Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая транслировалась в прямом эфире на странице премьер-министра в Facebook*, заявил, что официальный Баку не отреагировал на предложение Еревана заключить договор между двумя странами о ненападении. Также Пашинян предлагал зеркальный отвод войск с армяно-азербайджанской границы 1991 года и взаимный контроль над вооружениями.

"До сих пор мы не получили положительного отклика от официального Баку", - заявил Пашинян.

Свои видения и подходы по установлению стабильного мира на Южном Кавказе, по его словам, он представил генсеку НАТО. Армения, по его словам, готова урегулировать отношения с Азербайджаном на основе трех принципов: признание территориальной целостности друг друга на основании Алма-Атинской декларации, восстановление границы между двумя республиками, существовавшей на момент распада СССР в 1991 году, демаркация межгосударственной границы Армения-Азербайджан, согласно той же декларации, а также разблокирование региональных инфраструктур на основе уважения суверенитета и юрисдикции стран и принципов равенства и взаимности.

Все эти принципы, по его словам, согласованных на высшем уровне, и о своей готовности к этому Ереван заявлял неоднократно.

Пашинян добавил, что Столтенбергу также представил проект "Перекресток мира" и ожидает, что международное сообщество, в том числе НАТО, твердо поддержит мирный процесс между Арменией и Азербайджаном на основе вышеперечисленных принципов и отказа от принуждения и угроз.

Премьер также коснулся вопроса урегулирования отношений между Арменией и Турцией, отметив, что Ереван привержен этой повестке, подчеркнув важность реализации договоренностей, достигнутых с Турцией в 2022 году.

В свою очередь Йенс Столтенберг заявил, что "НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, а также ее мирным устремлениям".

По его словам, стабильность на Южном Кавказе очень важна для Евроатлантического региона. "Армения и Азербайджан имеют шанс достичь длительного мира, этому способствует мирное соглашение", - отметил генсек НАТО.

Политолог назвал Южный Кавказ стратегическим важным регионом для НАТО

По мнению российского политолога Сергея Маркедонова, визит Столтенберга в страны Южного Кавказа является "сверкой часов" в стратегически важном регионе. Брюссель, отметил политолог, заинтересован в ослаблении связки Армения-ОДКБ. "Но было бы неверным сводить интересы Брюсселя только и исключительно к "переформатированию" внешней политики Армении. Они намного шире. Альянс хотел бы купировать возможности нового вооруженного конфликта между Ереваном и Баку и обеспечить региональный порядок под своей эгидой. С минимизацией влияния Москвы, Пекина и Тегерана", - отметил Маркедонов, чье мнение цитирует телеграм-канал "Политическая аналитика от экспертов Центра политических технологий им. Игоря Бунина".

Также, касаясь Азербайджана, Маркедонов отметил, что в настоящее время отношения Баку с Западом переживают определенные трудности, "но в НАТО хотели бы купировать все возможные сложности".

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