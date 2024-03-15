15 марта 2024, 21:50

Страны Южного Кавказа готовятся к визиту генсека НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг с 17 марта посетит Армению, Азербайджан и Грузию, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

С 17 по 19 марта 2024 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Армению, Азербайджан и Грузию, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на официальный сайт Североатлантического альянса.

Согласно графику визита, на воскресенье, 17 марта, намечена встреча генсека НАТО с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а в понедельник Столтенберг проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

"В тот же день генсек НАТО отправится в Тбилиси, где встретится с президентом Грузии Саломеей Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Во вторник, 19 марта, Столтенберг прибудет в Ереван, где встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном", - отмечено в сообщении пресс-службы НАТО.

В ходе визита запланированы совместные пресс-конференции генсека НАТО с премьер-министрами Армении и Грузии, а также с президентом Азербайджана, сказано в сообщении.

Как писал "Кавказский узел", более 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии является сближение с НАТО, однако с 2022 года власти Грузии выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. В июле 2022 года Йенс Столтенберг указал на необходимость проведения реформ в Грузии для членства в альянсе.

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Примечание:

"Военные учения Agile Spirit начались в Грузии", "Грузинские аналитики обвинили власти в отсутствии прогресса в сотрудничестве с НАТО", "Военные из 21 страны начали учения в Грузии". 

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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