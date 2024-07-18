Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в срыве встречи в Лондоне

18 июля 2024, 15:22

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Азербайджанская сторона отклонила предложение о встрече на полях саммита Европейского политического сообщества, сообщила пресс-секретарь МИД Армении. Провести встречу предложила Великобритания, но Армения ответила отказом, заявил помощник президента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года президент Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, но заявил, что Армения надеялась на этой встрече подписать мирный договор. В ходе визита в Гранаду Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

10 июля в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча глав министерств иностранных дел Армении и Азербайджана с госсекретарем США, она завершилась заявлениями сторон о прогрессе в подготовке мирного договора. При этом в разговоре со спецпредставителем генсека НАТО представитель Азербайджана назвал проблемой стремительное вооружение Армении и некоторые положения ее Конституции.

Об отказе провести двухстороннюю встречу Пашинян-Алиев сообщила сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян на официальной странице в соцсети X.

По ее словам, армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества, проходящего в Великобритании, но Азербайджан отклонил предложение.

"Предложение армянской стороны остается в силе", - отметила она.

В то же время Бадалян подтвердила предложение армянской стороны активизировать переговоры на высшем уровне и достичь подписания мирного договора в течение одного месяца.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что с инициативой проведения встречи в рамках саммита выступила Великобритания, но Армения отказалась от встречи. По его словам, международное сообщество само должно дать оценку тому, что Армения вместо того, чтобы ценить и продвигать возможности для диалога, отказывается от этого, сообщило сегодня агентство Report.

18 июля в Великобритании проходит четвертый саммит Европейского политического сообщества, на который приехало более 45 европейских лидеров, а также представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы, сообщил сегодня РБК.

Напомним, что переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке “Кавказского узла” "Переговоры Азербайджана и Армении -2023".

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