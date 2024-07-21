Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

21 июля 2024, 09:14

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана. Армения отвергла обвинения в обстрелах.

По данным Минобороны Азербайджана, 20 июля в 22.10 [21.10 мск] военные Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении населенного пункта Истису Кельбаджарского района.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении министерства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Оборонное ведомство Армении отвергло обвинения в обстреле. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 20 июля в 22.10 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности", – сказано в сообщении на сайте министерства.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июня Минобороны Азербайджана дважды обвинило Армению в обстрелах армейских позиций в Нахичеванской автономной республике с территории Армении. Военное ведомство Армении отвергло оба обвинения. 14 июня Минобороны Азербайджана вновь сообщило, что армянские военные обстреляли армейский позиции в Нахичеванской республике.

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