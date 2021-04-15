Правозащитники нашли неубедительным видео с Гадаевым

15 апреля 2021, 18:40

Видеролик о том, что задержанный чеченскими силовиками Магомед Гадаев жив и не подвергается пыткам, лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Героями аналогичных роликов становились после похищения уроженцы Чечни Салман Тепсуркаев и Зелимхан Бакаев, напомнили они.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля полицейские в Новом Уренгое передали Магомеда Гадаева чеченским силовикам, которые увезли его в Чечню в связи с уголовным делом о хранении оружия, а адвокату Семену Цветкову не позволили сопровождать подзащитного. 14 апреля Гадаев отказался от услуг адвоката Цветкова, предоставленного ему Правозащитным центром "Мемориал"*. В тот же день в Instagram появился ролик, на кадрах которого Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным, обратив внимание, что снято оно в подвале, улыбка Гадаева выглядит фальшиво, а сам он одет в зимнюю куртку не по сезону.

9 апреля 37-летний Магомед Гадаев вопреки протесту был депортирован из Франции в Россию. Попав в отдел полиции Нового Уренгоя, он заявил, что нуждается в госзащите, так как его жизни угрожает опасность. 10 апреля по месту жительства Гадаева в Новом Уренгое пришли два представителя Чечни, которые его искали. После их визита родные Гадаева попросили его "сдаться на милость" Рамзана Кадырова и вернуться в Чечню, сообщила в тот же день "Новая газета" со ссылкой на адвоката Гадаева.

Видео с Гадаевым напоминает постановку, которая "уже много раз происходила с людьми задержанными, даже потом бесследно исчезающими в Чечне", сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

"Вдруг появляется непонятно кем и непонятно как созданный некий ролик, где пропавший человек заявляет, что все хорошо, все замечательно", - сказал он, добавив, что публикация видео напоминает случаи с Тепсуркаевым и Бакаевым.

Модератор оппозиционного Telegram-канала 1Adat Салман Тепсуркаев был похищен из отеля в Геленджике 6 сентября 2020 года, а 9 сентября в чеченских пабликах было опубликовано видео, на котором он идет по городской улице. Салман Тепсуркаев находится в опасности, а новые видео с ним лишь подтверждают, что он в руках силовиков, которые хотят создать легенду о его добровольном исчезновении, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. 7 апреля Правозащитный центр "Мемориал"* заявил, что Салман Тепсуркаев стал жертвой кампании по преследованию инакомыслящих в Чечне и является политзаключенным. 26-летний уроженец Грозного Зелимхан Бакаев пропал без вести 8 августа 2017 года, а 24 сентября того же года было обнародовано видео, на котором Бакаев сообщил, что находится в Германии. Однако его знакомые и правозащитники сочли видео постановочным, обратив внимание на неестественное поведение Зелимхана, обстановку в доме, где снято видео, и попавшие в кадр мебель российского производства и энергетический напиток, который не продается в Германии. В ноябре 2020 года глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина сообщила, что судьба Бакаева остается неизвестной, хотя Рамзан Кадыров косвенно подтвердил, что тот убит.

Вместе с тем Олег Орлов считает, что публикация видеоролика с Магомедом Гадаевым говорит об озабоченности властей Чечни ситуацией вокруг него. "Кадыровцы хотя бы такой ролик показывают, это значит, что они сейчас озабочены. Озабочены тем вниманием к этому делу и тем шумом, который поднят. Теперь, по крайней мере, все-таки они его легализовали и даже показывают, что все нормально. Значит, есть надежда, что его по крайней мере не грохнут там при попытке к бегству", - сказал он.

В то же время публикацию видео с Гадаевым правозащитник счел нелогичной. "Я никак не пойму их логику, либо у них правая рука не знает, что делает левая. С одной стороны, они официально заявляют, что его задержали. Директор ЧГТРК делает целый ролик, где говорит «Ну и что, вот такой нехороший человек, что же, власти не могут арестовывать и привлекать к уголовной ответственности всех, кто замешан в чем-то нехорошем?». А третья сторона показывает нам ролик, где без всякого сопровождения, без наручников на свободе идет Гадаев, но, правда, в несколько подавленном состоянии. Видно, что его улыбка натянута, он идет куда-то, по лестнице поднимается, говорит, что все нормально. Что за странность? Либо он арестованный, находится в ИВС, откуда его выводили к адвокату Цветкову, или он на свободе, почему-то идет по лестнице, это другое. Так, ребята, определитесь, что с Гадаевым-то происходит?" – высказал свое недоумение Олег Орлов.

Автор опубликованного видео стоял на лестничной площадке и снимал Гадаева, который поднимался по лестнице вверх. На видео между Гадаевым и оператором происходит короткий диалог на чеченском языке. Судя по табличке с указанием на эвакуационный выход, съемка велась в административном здании.

Никого, в том числе власти Франции, этот ролик не может убедить в том, что Гадаев в безопасности, считает Олег Орлов. "Потому что любой человек с минимальным критическим мышлением прекрасно все понимает, всю глупость и бессмысленность таких роликов. Но я могу сказать, если какой-то чиновник хочет, чтобы его убедили, если какому-то чиновнику нужно, закрыв глаза на реальность, доказывать, что он всегда прав, то он может сделать вид, что его в чем-то убеждает. Поэтому все зависит от добросовестности французских чиновников, а в их добросовестности я сомневаюсь", - сказал он.

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному против чеченских силовиков по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий", которое расследуется до сих пор, сообщила ранее "Новая газета". В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе чеченской силовой структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу. Гадаев - член правления организации "Барт Маршо" и "Ассамблеи чеченцев Европы". Его поместили в депортационную тюрьму 8 апреля, когда он пришел в полицию отмечаться. Поводом для депортации Магомеда Гадаева стал его незначительный конфликт с полицейским, случившийся на фоне особого внимания властей Франции к чеченской диаспоре, рассказал 11 апреля "Кавказскому узлу" руководитель пресс-службы "Ассамблеи чеченцев Европы" Шамиль Албаков.

Правозащитники не собираются прекращать своё участие в судьбе Гадаева, подчеркнул Орлов. "Мы будем следить. С Гадаевым может произойти дальше все, что угодно, может оказаться, что ему просто вынесут приговор и он сядет, может оказаться, что все-таки его ликвидируют при непонятных обстоятельствах, может оказаться, что он сейчас будет делать заявления, прославляя Кадырова – понятно, в результате каких действий по отношению к нему он такое может сказать. Все, что угодно, может дальше происходить. Конечно, мы будем следить и по возможности постараемся и помочь, если будет такая возможность, но на данный момент чисто юридической возможности помощи Гадаеву нет", - посетовал Орлов.

Он отметил особо и роль в этом деле уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

11 апреля Олег Орлов сообщил, что Татьяна Москалькова уведомила МВД по Чечне о том, что история Гадаева находится на контроле в аппарате омбудсмена. На следующий день Орлов сообщил, что замминистра внутренних дел Чечни заверил Москалькову, что адвокату Гадаева "препятствий не будет".

"Госпожа Москалькова заявила, что это дело будет под ее личным контролем. Если это так, то самое время госпоже Москальковой поехать в Чечню, ведь дело нетривиальное... Если не сама, то хотя бы послала кого-нибудь из своих заместителей, ведущих сотрудников, так чтобы они встретились с Гадаевым с глазу на глаз. Если им не разрешат встретиться с глазу на глаз - это тоже будет говорить об очень многом. [...] Но как поступит госпожа Москалькова, я не знаю", - подытожил Орлов.

Руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин также считает, что появление видео с Гадаевым является "отработанным приемом", как в случае с Тепсуркаевым и Бакаевым, и имеются основания опасаться за его жизнь. "Мне, исходя из моего опыта и опыта моих коллег, вся эта технология прекрасно известна. Это всегда происходит в результате принуждения. Человеку просто говорят, что либо ты отказываешься от адвоката, либо обещают или убить, или, если это в условиях заключения, создать невыносимые условия, который приведут к смерти или к каким-то непереносимым для него унижениям. Я абсолютно убежден, что именно это имеет место в этой ситуации с Магомедом. Никаких сомнений лично у меня по этому поводу нет, более того, я не считаю Гадаева сейчас задержанным", - сказал Каляпин корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что задержание Гадаева в Новом Уренгое "задержанием назвать невозможно". "Некий человек в штатском оттолкнул адвоката, который находился рядом с Гадаевым и у которого был ордер на защиту Гадаева, который оказывал ему юридическую помощь - оттолкнул и сказал «Теперь этот человек поедет с нами, а все документы, почему он едет с нами, вам дадут в местном отделе полиции». Позже выяснилось, что никаких документов там нет, по крайней мере, адвокату никто ничего не предъявил. То есть это было не задержание, это было какое-то пленение, похищение, как угодно назовите. То есть Гадаев начиная с момента, когда он был этим человеком увезен из города Новый Уренгой - похищен, находится в плену, все что угодно, а не задержан… Потому что и Конституция, и УПК (Уголовно-процессуальный кодекс) говорят о том, что человек имеет право на квалифицированную юридическую помощь вообще в любой момент, а с момента задержания он имеет право на помощь адвоката. Вот с Гадаевым произошло все ровно наоборот. Его лишили квалифицированной юридической помощи", - констатировал правозащитник.

Он уверен, что публикация ролика не исключает опасности для жизни Гадаева. "Наоборот, видео говорит о том, что он находится в крайней опасности. [...] С ним может произойти всё, что угодно", - добавил Каляпин.

Убедительным такое видео быть не может, и снимается оно не для этого, считает Игорь Каляпин. "Это снимается, во-первых, для внутреннего потребления, прежде всего для жителей Чеченской Республики. Отчасти это снимается для чиновников. Опять же, и жители Чеченской Республики, и чиновники [...] всё понимают. Чеченцев это видео тоже ни в чем не убедит. Это, на мой взгляд, такое изощренное издевательство над теми процедурами правовыми, которые существуют в цивилизованном мире. «Вы чего хотите? Чтобы он вам сказал, что ему адвокат не нужен? Да ради бога, он сейчас все скажет. Вот вам пожалуйста, вот он говорит, что отказывается от адвоката. Хотите, чтоб он признал, что схрон сделал? Он сейчас признается, что он делал схрон». Это некая демонстрация, вызов, а не попытка кого-то обмануть", - сказал правозащитник.

Глава Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина также убеждена, что публикация видео не отменяет опасений за жизнь Гадаева. "Конечно, нет. Вот это для чего все надо в Чечне? Каждый раз устраивать этот цирк", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Для французских чиновников этот ролик вовсе не имеет значения, считает правозащитница. "Когда шла столько дней такая борьба, когда была подключена уполномоченная по правам человека, когда шум на весь мир, то французы могли сообразить, что же будет. Так что, мне кажется, есть ролик или нет ролика - совершенно очевидно, что то, что произошло, недопустимо. Для французов всё выглядело бы хорошо, если бы было известно, что Гадаев приехал туда, куда он хотел, что никто его на границе не остановил, потому что претензий к нему не было. [...] И, может быть, это будет предостережением не только для французов - иначе относиться к нашим беженцам и слушать правозащитное сообщество", - сказала Светлана Ганнушкина.

10 апреля Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием вернуть в страну Магомеда Гадаева, указав, что в России его жизни угрожает опасность. "Из-за преследований, которым он подвергался в прошлом, и его роли свидетеля в судебных процессах по делам о пытках, совершенных чеченскими властями, Магомеду Гадаеву угрожает опасность снова подвергнуться пыткам и, возможно, даже быть убитым", - указала Amnesty International.

Напомним, вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. Гадаева задерживали в октябре 2020 года, когда после убийства учителя Сэмюэля Пати французские правоохранители стали проявлять особое внимание к чеченской диаспоре. Тогда было принято первое решение о его высылке, но его приостановили, так как заключенный заболел коронавирусом, указало "Кавказ. Реалии"**.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.