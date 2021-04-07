Салман Тепсуркаев. Скриншот видео "Настоящее время" https://www.currenttime.tv/a/what-happened-to-salman-tepsurkaev/30921472.html

07 апреля 2021, 18:03

"Мемориал"* признал Салмана Тепсуркаева политзаключенным

Модератор оппозиционного Telegram-канала 1Adat Салман Тепсуркаев стал жертвой кампании по преследованию инакомыслящих в Чечне и является политзаключенным, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. Родственники Тепсуркаева, на основании данных о местонахождении его телефона, считают, что после похищения в Краснодарском крае он был доставлен в расположение силовой структуры в Грозном. Чеченские следователи отказались возбуждать дело и передали материалы своей проверки кубанским коллегам. Похищение Тепсуркаева упомянуто в опубликованном 30 марта докладе Госдепартамента США о нарушении прав человека в России.

Правозащитный центр "Мемориал" также считает, что Тепсуркаева принудительно удерживали в Чечне, подвергая при этом пыткам и унижающему человеческое достоинство обращению.

"Мы считаем, что к похищению и лишению свободы Салмана Тепсуркаева причастны силовые структуры Чеченской Республики, а само похищение укладывается в кампанию «охоты» чеченских властей на инакомыслящих. Преследование Тепсуркаева направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти, нарушает его право на личную свободу и безопасность, а также на свободу выражения мнения, в том числе по общественно-политическим вопросам", - говорится в сегодняшнем заявлении правозащитников.

"Мемориал" полагает, что Тепсуркаева и сейчас удерживают чеченские силовики. "Мы требуем установить местонахождение Салмана Тепсуркаева, расследовать его похищение и пытки и наказать причастных к совершенным против него преступлениям", - заявили правозащитники в публикации на сайте "Мемориала".

Европейский суд по правам человека в рекордные сроки, к 17 ноября 2020 года, принял к рассмотрению жалобу по Салману Тепсуркаеву. Правительство России, отвечая на вопросы суда, назвало эту жалобу необоснованной.

Ранее "Комитет против пыток" обнародовал видео похищения Тепсуркаева в Геленджике. Сотрудник отеля собщил "Кавказскому узлу", что Салман Тепсуркаев пытался скрыться от пришедших за ним на работу людей в черной одежде, но подчинился после нескольких слов, сказанных не по-русски. Полиция Геленджика отказалась проводить расследование.

Правозащитники заявили, что предоставили Европейскому суду доказательства причастности чеченских силовиков к похищению Салмана Тепсуркаева. "Есть их фотографии, машины, есть видеозаписи", - указала ранее "Кавказскому узлу" руководитель отдела международно-правовой защиты "Комитета против пыток" Ольга Садовская.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане ТепсуркаевеМатериалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне"

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Пользователи YouTube усомнились в искренности негативных откликов на видеообращение Закаева", "Отречение отца от Салмана Тепсуркаева показало системность борьбы с инакомыслием в Чечне", "Муфтий Чечни оправдал унижение Тепсуркаева".

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