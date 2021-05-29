Правозащитники во Франции потребовали прекратить депортацию уроженцев Чечни

29 мая 2021, 09:01

Власти Франции сознательно нарушают международные правила, высылая из страны в Россию уроженцев Чечни, которым на родине грозят пытки и жестокое обращение, отметили в совместном заявлении французские правозащитники.

Три французские правозащитные организации Amnesty France, французская Лига прав человека и Comite Tchetchenie выступили с совместным заявлением ,в котором призвали власти страны прекратить политику высылки чеченских беженцев в Россию.

"Французские власти сознательно нарушают международные и европейские правила, которые категорически запрещают возвращать человека в страну, где ему грозят пытки и жестокое обращение", – привело сегодня на своем сайте французское радио RFI перевод совместного заявления правозащитных организаций.

Из Франции выдворяются на только подозреваемые в террористической радикализации или связях с террористическими движениями уроженцы Чечни, но и те, кто был осужден по уголовным статьям или просто получил отказ в праве на убежище, сказано в заявлении.

В совместном заявлении правозащитников также приведены несколько случаев депортации уроженцев Чечни из Франции, в частности речь идет о Мансуре Исмаилове. "12 мая из Франции в Россию был выслан отец четырех детей, проживавший во Франции с 2008 года Мансур Исмаилов. Во Франции он перенес пересадку почки и нуждается в постоянном приеме медикаментов. Из-за "внезапности" решения о его высылке Мансур Исмаилов оказался без необходимых лекарств в Шереметьево, где его сутки удерживали силовики", – сказано в заявлении.

Напомним, что 39-летний уроженец Чечни Мансур Исмаилов, уехавший из России в 2007 году, проживал во Франции, но 11 мая был задержан в отделе полиции, куда пришел отмечаться, и поспешно депортирован. Силовики не позволяли ему покинуть аэропорт в Москве и вынуждали лететь в Чечню, сообщили правозащитники. 13 мая сотрудники погранслужбы позволили Исмаилову покинуть здание аэропорта, после чего мужчина получил экстренную медицинскую помощь в больнице. Единственным документом у него на руках осталось свидетельство на въезд в Россию, сообщили правозащитники.

"Кавказский узел" ранее информировал, что вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. 9 апреля из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После его приезда в Чечню в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.