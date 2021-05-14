Правозащитники добились госпитализации депортированного чеченца

14 мая 2021, 19:30

Уроженец Чечни Мансур Исмаилов, которого депортировали из Франции, получил экстренную медицинскую помощь в больнице. Сотрудники погранслужбы позволили Исмаилову покинуть здание аэропорта, однако единственным документом у него на руках осталось свидетельство на въезд в Россию, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 39-летний уроженец Чечни Мансур Исмаилов, уехавший из России в 2007 году, проживал во Франции, но 11 мая был задержан в отделе полиции, куда пришел отмечаться, и поспешно депортирован. Силовики не позволили ему покинуть аэропорт в Москве и вынуждают лететь в Чечню, сообщили правозащитники. Исмаилов остался без остро необходимых лекарств и жалуется на плохое самочувствие, заявила его жена.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. 9 апреля из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После приезда Гадаева в Чечню в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Депортированный 12 мая из Франции уроженец Чечни Мансур Исмаилов более суток находился на территории погранслужбы, фактически — под незаконным арестом. Исмаилов должен принимать лекарства, назначенные в связи с трансплантацией почки, но после внезапной депортации он был лишён возможности делать это — лекарства остались во Франции. Состояние его здоровья быстро ухудшалось, и в ночь с 12 на 13 мая сотрудники погранслужбы вызвали врача из медицинской части аэропорта Шереметьево, а затем скорую помощь. Ни у кого из них не оказалось необходимых Мансуру лекарств, ему укололи магнезию, но госпитализировать не стали, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.



Около 10:00 мск 13 мая сотрудник погранслужбы оставил Мансура, состояние которого ухудшалось, в зале аэропорта и сказал, что тот свободе. Ранее силовики отказывались выпускать Мансурова из аэропорта и требовали, чтобы родные купили ему билеты на самолет в Грозный, куда он "должен был улететь", однако видя ухудшение состояния Исмаилова и зная, что дело получило огласку, не захотели рисковать и стать причиной смерти депортированного, отмечается в сообщении центра.



Мансур обратился за помощью в медчасть аэропорта. После 19:00 мск 13 мая в Шереметьево прибыли прилетевший из Чечни дядя Исмаилова и сотрудник Правозащитного центра "Мемориал"*, а затем - работающий по соглашению с Комитетом "Гражданское содействие"* адвокат Иван Новиков. Они нашли Мансура в медчасти, где ему оказывали помощь. Врач сообщил дяде и правозащитникам, что есть риск отторжения почки, они вызвали скорую помощь. Машина прибыла около 22:00 мск — через несколько часов после вызова. Сотрудники скорой помощи отвезли Исмаилова в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, говорится в сообщении.



Утром 14 мая Исмаилов сообщил дяде, что его выписывают. По словам врачей, экстренную помощь ему оказали, необходимости в дальнейшем стационарном лечении нет. Однако Исмаилов должен продолжать принимать 18 дорогостоящих лекарственных препаратов, которые остались во Франции. Врачи смогли ему предоставить аналоги только двух препаратов — в России не все они производятся, их хватит только на три дня, подчеркивается в сообщении на сайте центра.



Мансура Исмаилова выписали из больницы, у него на руках нет никаких документов, кроме свидетельства на въезд (возвращение) в Россию, выданного посольством России во Франции, подчеркивается в сообщении на сайте "Мемориала"*.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.