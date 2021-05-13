Правозащитники заявили о давлении на уроженца Чечни после депортации из Франции

Силовики не позволили депортированному из Франции Мансуру Исмаилову покинуть аэропорт в Москве и вынуждают лететь в Чечню, сообщили правозащитники. Исмаилов остался без остро необходимых лекарств и жалуется на плохое самочувствие, заявила его жена.

Как писал "Кавказский узел", 39-летний уроженец Чечни Мансур Исмаилов, уехавший из России в 2007 году, проживал во Франции, но 11 мая был задержан в отделе полиции, куда пришел отмечаться, и поспешно депортирован. Его жена узнала об это, когда Исмаилов уже был в самолете. Она опасается, что муж, перенесший тяжелую операцию и имеющий хронические заболевания, не сможет получать в России необходимую медпомощь.

Вопрос о депортации чеченцев из Франции обострился после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний гражданин России чеченского происхождения Абдулак Анзоров. 9 апреля из Франции был депортирован 37-летний уроженец Чечни Магомед Гадаев. После приезда Гадаева в Чечню в Instagram появился ролик, где Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

12 мая Исмаилов позвонил жене и сообщил, что самолет сел в Москве. Он отметил, что звонит с телефона одного из сотрудников ФСБ, которые задержали его в аэропорту. Исмаилов заявил, что силовики настаивают на покупке его родными билета до Грозного, и попросил дать сотрудникам ФСБ номер телефона кого-то из близких. Силовикам был передан номер двоюродного брата Мансура Исмаилова, проживающего в Москве. Сотрудники Правозащитного центра "Мемориал"*, в свою очередь, договорились с этим человеком, что тот приедет в аэропорт для встречи с адвокатом Иваном Новиковым, которого правозащитники направили к Исмаилову. Однако родственник Исмаилова так и не появился в аэропорту, а на связь с правозащитниками выходить перестал, сообщил ПЦ "Мемориал". По данным правозащитников, в Шереметьево из Чечни летит дядя Мансура Исмаилова.

Адвокат Иван Новиков еще 12 мая приехал в Шереметьево и встретился со старшим по смене пограничной службы ФСБ. Тот подтвердил, что Мансур Исмаилов находится у силовиков, однако вскоре после этого к адвокату вышел человек, который представился майором воинской части №9596 М.И. Холмогорцевым, и опроверг эту информацию. Военный заявил, что Исмаилов прошел паспортный и таможенный контроль и вышел в свободную зону аэропорта, его никто не задерживал и не ограничивал его свободу. При этом Холмогорцев отказался уточнить адвокату время прохождения Исмаиловым государственной границы. Иван Новиков передал сотрудникам ФСБ ходатайство о сохранении записей камер слежения, фиксирующих прохождение паспортного контроля за 12 и 13 мая.

Мансур Исмаилов еще дважды связывался по телефону с женой, в том числе и сегодня. Вопреки утверждения Холмогорцева, он сообщал, что по-прежнему находится в аэропорту Шереметьево, потому что его оттуда не выпускают. Исмаилов пожаловался, что плохо себя чувствует из-за отсутствия необходимых лекарств. В 2019 году он перенес операцию по замене почки, и должен принимать по графику лекарства, которые остались во Франции. Кроме того, у депортированного сахарный диабет и ряд серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Исмаилову не удалось взять с собой медикаменты, потому что депортация произошла внезапно, пояснил сотрудник "Мемориала" Оюб Титиев. Супруга указала на угрозу здоровью мужа. "Иногда он падал в обморок, через силу держался. Его жизнь зависит от препаратов. Пересаженная почка без них начнет отторгаться. Это не передать словами, как я переживаю. Для него жизненно важно вернуться во Францию", – рассказала Диана Исамилова.