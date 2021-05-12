Родные сообщили о депортации уроженца Чечни из Франции

12 мая 2021, 21:05

Уроженца Чечни Мансура Исмаилова задержали во Франции и депортировали в Россию, а теперь планируют передать чеченским силовикам, сообщила его супруга. Она опасается, что муж, перенесший тяжелую операцию и имеющий хронические заболевания, не сможет получать в России необходимую медпомощь, сообщил Правозащитный центр "Мемориал"*.

По словам супруги, 39-летнего Исмаилова задержали 11 мая около 18.00 по местному времени (19.00 мск), когда он пришел отмечаться в полицию.

Утром следующего дня его посадили в самолет и отправили в Россию. "Самолёт прибыл около 15.00 мск (12 мая). Около 17.00 мск Исмаилову позволили позвонить жене и сообщить, что он задержан в аэропорту сотрудниками какой-то силовой структуры, которые намерены отправить его в Чечню", - говорится в сегодняшнем пресс-релизе Правозащитного центра "Мемориал"*.

Супруга Исмаилова рассказала, что 39-летний Исмаилов уехал из России в 2007 году. Во Франции он жил с ней и четырьмя детьми, самому младшему из которых 9 лет, старшему - 14 лет. Она пояснила, что во Франции ее муж был осужден, отбыл три года в заключении и освободился в 2018 году, а с декабря 2020 года он три раза в день отмечался в отделе полиции.

Супруга также указала, что статуса беженца у Исмаилова не было, а о претензиях к нему со стороны российских властей она не знает. По ее словам, о депортации родственники и адвокат узнали тогда, когда Исмаилов уже был в самолёте. Адвоката к нему не допустили, отмечается в сообщении.

Жена Исмаилова рассказала, что ее супруг перенес два года назад сложную операцию и теперь ему приходится принимать по графику лекарства, которые остались во Франции. Кроме того, у него имеется ряд хронических заболеваний. "Его супруга опасается, что в России он не сможет получить необходимую ему медицинскую помощь", - сообщили правозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что из Франции в Россию 9 апреля вопреки протесту был депортирован 37-летний Магомед Гадаев. Он попал в отдел полиции Нового Уренгоя, а оттуда силовики увезли его в Чечню. Гадаев отказался от услуг адвоката Цветкова, предоставленного ему Правозащитным центром "Мемориал"*. В тот же день в Instagram появился ролик, на кадрах которого Гадаев утверждает, что его не пытали и не избивали. Пользователи соцсети сочли видео постановочным, обратив внимание, что снято оно в подвале, улыбка Гадаева выглядит фальшиво, а сам он одет в зимнюю куртку не по сезону. Этот видеоролик лишь усиливает опасения за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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