Чалаев получил "Героя России" вопреки информации о его причастности к нарушениям прав человека

09 мая 2021, 16:12

Путин присвоил звание Героя России командиру полка имени Кадырова Замиду Чалаеву, о чьей причастности к грубым нарушениям прав человека в Чечне заявляли кавказоведы и журналисты "Новой газеты".

Как писал "Кавказский узел", однотейповец главы Чечни Замид Чалаев в июле 2019 года стал командиром полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. До этого назначения Чалаев занимал одну из руководящих должностей в этом подразделении.

Кадыров приписал Чалаеву победу над боевиками Бютукаева



Владимир Путин подписал указ № 268 о присвоении Замиду Чалаеву звания Героя России, сообщил сегодня ночью Рамзан Кадыров.

"Высокая награда присвоена Замиду Чалаеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. [...] Нет никаких сомнений, что Замид Чалаев по праву заслужил звание Героя России. Именно его слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили нам покончить с последней в Чеченской Республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым", - написал глава Чечни на своей странице в "ВКонтакте".

Указ № 268, по состоянию на 16.10 мск, не опубликован на сайте президента России. Последний указ № 267, размещенный там, датирован 4 мая.

Рамзан Кадыров 20 января объявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Спецоперацию провели бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова. После убийства группы боевиков во главе с Бютукаевым в Чечне не осталось лидеров вооруженного подполья, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты по Северному Кавказу.

Чалаев упомянут в трех за полтора года громких случаях нарушения прав человека

В декабре 2019 года Замид Чалаев объявил подчиненным, что всех правонарушителей, в том числе тех, кто нарушает запреты Рамзана Кадырова, следует считать "изменниками". "Делает то, что запретил наш падишах [Рамзан Кадыров] - он изменник. Он для нас изменник, и мы его накажем как изменника. Наклеил пленку [тонировку на стеклах автомобиля] и едет на машине - он изменник. Превышает скорость - он изменник. Стреляет на свадьбе - он изменник. Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники", - сказал Чалаев.

Слова Чалаева об «изменниках» не соответствуют ни нормам ислама, ни российскому законодательству, и выступление Замида Чалаева стало иллюстрацией сложившегося в республике правового нигилизма, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

В сентябре 2020 года Замид Чалаев выступил с угрозами в адрес тех, кто "ведет пустые разговоры", и высказался против проживающих в Европе критиков чеченских властей. "Если думаете, что то, что вы говорили сегодня-завтра забудется, это не забудется. За это будет спрос. [...] Мы не позволим вам шутить... Даже если изменится [ситуация], не позволим. Даже если весь мир перевернется, не позволим. Призовем к ответу в любое время, пока мы живы", - пригрозил Чалаев. Этому заявлению предшествовала публикация видео с унижением Салмана Тепсуркаева, вызвавшая широкий резонанс.

Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

В марте 2021 года возглавляемый Чалаевым полк имени Кадырова оказался в центре скандала после того, как "Новая газета" опубликовала рассказ бывшего бойца полка Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. Публикация вызвала резонанс не только в Чечне, где родственники бойцов полка на митинге обвинили автора статьи Елену Милашину в провокациях, но и в Москве, и за пределами России. Так, комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович 19 марта призвала власти России расследовать изложенные в "Новой газете" сведения.

"Новая газета" с начала 2017 года расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям издания.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".