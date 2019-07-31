Командир полка Кадырова сменился после публикации о пытках в Чечне

31 июля 2019, 11:50

Командование полка патрульно-постовой службы в Чечне сменилось после упоминания правозащитниками этого подразделения в связи с избиениями задержанных. Назначение командиром полка однотейповца Рамзана Кадырова Замида Чалаева не связано с публикацией сведений о пытках, считают опрошенные "Кавказским узлом" силовики.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля мэром Аргуна был назначен 28-летний родственник главы Чечни Хас-Магомед Кадыров, который с ноября 2017 года возглавлял УМВД по Грозному. Местные жители предположили, что Рамзан Кадыров назначениями родственников укрепляет собственную "вертикаль власти", однако востоковеды подвергли сомнению эту версию.

42-летний полковник полиции Аслан Ирасханов, бывший командир полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП) имени Ахмата Кадырова, сменил Хас-Магомеда Кадырова в должности руководителя УМВД по Грозному 29 июля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне. "Он был представлен подчиненным и приступил к исполнению своих должностных обязанностей", - сообщил сотрудник министерства.

Аслан Ирасханов родился в августе 1976 года в селе Центарой, службу в органах внутренних дел начал в 2004 году в должности рядового милиционера, говорится в справке об Аслане Ирасханове, опубликованной 25 апреля 2014 года на сайте МВД по Чечне. Село Центарой (Хоси-Юрт), родное село Рамзана Кадырова, в мае 2019 года было переименовано в Ахмат-Юрт в честь отца главы Чечни.

Новым командиром полка имени Ахмата Кадырова в свою очередь стал 38-летний подполковник полиции Замид Чалаев, который до этого занимал "одну из руководящих должностей в этом подразделении", уточнил представитель МВД по Чечне.

Замид Чалаев родился в селе Беной Ножай-Юртовского района, он однотейповец главы Чечни, указал житель Грозного Докка. "С момента создания этого полка им командовали односельчане Рамзана [Кадырова] – Усмаев (Вахит Усмаев, односельчанин главы Чечни, командовал этим подразделением в 2004-2014 годах. – Прим. "Кавказского узла") и Ирасханов. Теперь командиром стал его однотейповец", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые местные жители обратили внимание на то, что смена командира полка произошла после того, как здание этого подразделения было упомянуто в озвученных 23 июля показаниях свидетелей задержаний жителей Чечни из "расстрельного списка".

"Новая газета", Правозащитный центр «Мемориал» и «Комитет против пыток» 23 июля на пресс-конференции в Москве обнародовали показания свидетелей задержания и исчезновения с декабря 2016 года по январь 2017 года жителей Чечни. "Нас увезли в Грозный, во второй полк, в ППСП-2, завели в подвал, заломив руки, накинув на голову футболку, там посадили в угол, поставили на колени. Каждый, кому не лень, каждый, кто захотел, у кого отыщутся руки, проходя мимо, бил", - говорится в показаниях Эпсара Абубакарова, озвученных на пресс-конференции.

"В конце июня Кадыров на праздновании 15-летия этого полка наградил Ирасханова медалью и высказал немало хвалебных слов в его адрес и адрес сотрудников подразделения. Тогда не было даже намека на то, что командира сменят", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Умар.

Назначения Ирасханова и Чалаева не связаны с сообщением "Новой газеты" и правозащитников, заявил президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. "Я наблюдаю за деятельностью Рамзана Кадырова и думаю, что он очень редко реагирует на выпады прессы и их критику. [...] Это просто смена одного силовика на другого", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Гончаров.

Не только в Чечне, но в других регионах России руководители силовых структур редко принимают кадровые решения после публикаций в СМИ, подтвердил председатель Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Дагестана Магомед Шалимов. "Вряд ли решение о смене руководителя ППСП в Чечне принято из-за публикации газеты. Подобные публикации редко становятся поводом изменений в силовых структурах. Это не только в Чечне, но и по всей России. Практика такая, и она действует давно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Шалимов.

По его предположению, после смены руководителя других изменений в ППСП имени Ахмата Кадырова ожидать не следует. "Если новый руководитель уже был в этой структуре, то никаких изменений не будет. Он продолжит линию старого руководителя. В противном случае прежний руководитель должен был быть не уволен, а наказан за то, что там происходило, по версии газеты", - пояснил дагестанский силовик.