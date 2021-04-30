"Проект" утратил страницу в Instagram после публикации о Кадырове

30 апреля 2021, 19:20

Аккаунту издания "Проект" в Instagram присвоен статус умершего человека. Журналисты считают, что за этим стоят люди, недовольные расследованием о Рамзане Кадырове.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 апреля независимое издание "Проект" опубликовало материал журналистов Марии Жолобовой и Романа Баданина "Расследование о том, как в составе России появился собственный султанат". Из публикации следует, что финалистке конкурса красоты Фатиме Хазуевой, которая пользуется благосклонностью Рамзана Кадырова, принадлежит роскошный особняк в центре Грозного, она же наряду с женой главы Чечни владеет квартирами в элитных жилых комплексах в Москве. Видеоверсия расследования была заблокирована в YouTube по жалобе ЧГТРК "Грозный" на нарушение авторских прав. Журналисты "Проекта" объявили сбор средств на их работу на фоне хакерских атак, которые, по их мнению, связаны с публикацией расследования о главе Чечни.

"Проект" лишился возможности размещать публикации в Instagram-аккаунте. "Нас "похоронили". Сегодня утром мы получили сообщение, что аккаунту "Проекта" в Instagram присвоен статус умершего человека. То есть кто-то предоставил этой соцсети некое подтверждение нашей смерти (как такое возможно?!). Мы тоже написали в Instagram, но пока злоумышленники достигли цели — мы ничего не можем там публиковать", — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале "Проекта" в 16.29 мск.

По мнению команды "Проекта", попытки помешать публикациям в Instagram, как и DDOS-атаки и блокировка видео в YouTube — реакция на расследование об окружении Кадырова. "На нас жаловались даже в TikTok, но история с Instagram превзошла все", — резюмировали члены "Проекта".

Публикация сопровождается скриншотом, на котором видно, что название аккаунта "Проекта" в Instagram сопровождается словами "светлая память". По состоянию на 19.20, на странице Proekt_team в соцсети Instagram нет ни одной сегодняшней публикации. Всего на странице 201 публикация, последняя сделана 29 апреля. У страницы 14,6 тысячи подписчиков.

"Проект" позиционирует себя как "независимое медиа, объединившее журналистов-расследователей и репортеров" в условиях, когда в России "почти не осталось СМИ, которые берутся за сложные и опасные темы". "Оформив ежемесячное пожертвование "Проекту", вы поможете нам делать еще больше важных и громких расследований. Так вы поддержите всю расследовательскую журналистику в России", — говорится на специальной странице на сайте "Проекта", где посетителю предлагается возможность финансово поддержать "Проект".

В июле 2020 года "Проект" также опубликовал расследование об активах, которыми Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов распоряжаются через номинальных владельцев. Стоимость этих активов исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку, получая долю в бизнесе, представители Чечни помогали партнерам с решением конфликтных ситуаций, указали авторы расследования. Жителям Чечни давно известна схема заработка руководителей региона, подтвердил данные "Проекта" живущий в Чечне глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.