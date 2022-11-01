Угроза Кадырова продолжить мобилизацию стала частью кампании по рекрутингу в Чечне

01 ноября 2022, 11:15

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Жители Чечни в ближайшее время начнут получать повестки, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он предложил чеченцам торопиться записаться в силовые структуры республики, чтобы служить вместе с земляками, а не в каких-то иных подразделениях. При этом ранее государственная телекомпания Чечни заявляла, что мобилизации в республике не будет, а сам Кадыров отчитывался, что план по отправке бойцов Чечня и так перевыполнила с помощью добровольцев.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу информировал о завершении мобилизации. Он уточнил, что мобилизовано 300 тысяч человек, 82 тысячи из них направлены в зону военной операции. И что новых мобилизационных заданий не планируется.

1 ноября в России начался осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы, в рамках которого в войска планируется направить 120 тысяч новобранцев, сообщили сегодня РИА "Новости".

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с бойцами спецподразделения СОБР "Ахмат" заявил, что жители Чечни будут получать повестки. Сюжет о встрече опубликовала 29 октября ЧГТРК "Грозный" на своем канале Youtube.

"Сейчас начнутся повестки, и если он [военнослужащий] уже будет числиться в каком-нибудь полку или батальоне, то ему не придется идти в армию, он будет среди своих, чеченцев. Иначе тебя куда-то увезут, в какую-то дивизию, бригаду, а родственники не будут знать, где ты находишься", – заявил Кадыров на чеченском языке, слова которого перевело 31 октября издание "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. При этом 22 сентября ВГТРК "Грозный" сообщила, что мобилизация в Чечне проводиться не будет, а Кадыров объяснил это тем, что план по отправке бойцов на Украину Чечня и так уже перевыполнила.

Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. Ранее, 31 августа, председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлено более 5000 добровольцев из числа жителей Чечни.

"Кавказский узел" также писал, что в ряде регионов после объявления частичной мобилизации прошли акции протеста. 20 сентября среди чеченских пользователей WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, которая призвала матерей собраться на митинг в Грозном и выступить против отправки сыновей на Украину. Силовики в Грозном пресекли эту акцию, а женщин, ехавших на акцию из Шалинского района, задержали в пути. Рамзан Кадыров подтвердил, что в Грозном на митинг против мобилизации "вышли 15-20 женщин". Противников мобилизации он назвал врагами народа, а мужей протестовавших женщин предложил отправлять на Украину.

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