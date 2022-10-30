Кадыров отчитался о подготовке добровольцев на фоне рекрутинга чеченцев в Росгвардию

30 октября 2022, 16:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В очередную группу добровольцев, отправленных на Украину, вошли бойцы чеченского спецназа, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. Заявление главы Чечни озвучено на фоне призывов к жителям республики вступить в Росгвардию, в числе чеченских добровольцев могут быть кадровые военные и росгвардейцы, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. В частности, об этом он сообщал 23 и 21 октября, в обоих случаях не назвав число отправленных бойцов. 10 октября Кадыров сообщил, что более 200 добровольцев отправились из аэропорта Грозного на Украину, а 7 октября опубликовал видео о том, что наряду с добровольцами на Украину отправились бойцы отряда спецназа "Ахмат".

31 августа председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что с начала военной операции на Украину отправлено более 5000 добровольцев из числа жителей Чечни.

Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни на Украину, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Молодые люди решили тесно связать себя с военным ремеслом. Существенный вклад в быстрое освоение соответствующих навыков вносит Российский университет спецназа [в Гудермесе], где инструкторы максимально эффективно и быстро обучают основам ведения боя", - написал он.

На видео, которым проиллюстрирована публикация, Магомед Даудов обращается к построенным бойцам как к бойцам спецназа "Ахмат". В том же видео несколько добровольцев сообщают, что приехали в Чечню из Москвы, Минеральных Вод и Астраханской области.

24 сентября Рамзан Кадыров предложил мобилизовать половину штата российских силовых структур: прокуратуры, СКР, МЧС, таможни и других ведомств, заявив, что таким образом наберется 2,5 миллиона человек для отправки на Украину. Руководителям этих структур Кадыров посоветовал приступить к "оптимизации рабочего процесса". Кремль не пойдет на сокращение штата силовиков для их отправки на Украину, а предложение Кадырова озвучено для успокоения жителей республики, указали политологи.

Кадыров реализует собственное предложение о мобилизации сотрудников силовых структур, считает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. "Думаю, что это так", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Войска Росгвардии формально подчинены Федеральной службе войск национальной гвардии, это означает, что формирование отрядов добровольцев идет с участием силовиков федерального подчинения, указал эксперт. "А как может быть иначе? Если они в федеральном подчинении, то должны мобилизоваться. Это же не анархистские отряды непонятно чьи, а часть федеральных сил", - сказал аналитик.

Бойцы Росгвардии вошли в список подлежащих частичной мобилизации, при этом и среди добровольцев вполне могут быть действующие сотрудники силовых структур, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. "Росгвардия разная. Есть люди, которые имеют воинские звания. Есть ОМОН, СОБР, которые прикреплены [к Росгвардии] из МВД", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В сентябре МВД по Чечне опубликовало перечень вакансий, согласно которому в управлениях и отделах министерства свободны 414 мест. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

Он не исключил, что и в числе чеченских добровольцев могут быть кадровые военные и росгвардейцы. «Вполне допускаю, что среди добровольцев есть и силовики федерального подчинения», - сказал Дандыкин. В задачи Росгвардии входит «поиск диверсионно-разведывательных групп, а у Минобороны свои задачи», пояснил эксперт, отметив, что «тяжелое вооружение и авиация у Росгвардии тоже есть».

Старший научный сотрудник института Гайдара Сергей Жаворонков считает, что Кадыров действительно стремился призвать чеченских силовиков, но его бойцы участвуют в военной операции не на передовой. Заявления Кадырова – часть его пиара, предположил Жаворонков в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о том, что в России завершена частичная мобилизация. В тот же день заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики с призывом вступить в это подразделение и отправиться на Украину.

На следующий день, 29 октября, с призывом к чеченской молодежи поступить на службу выступил заместитель командира роты ОМОН "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне Асхаб Накаев.

Этим призывам предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 были ранены. Кадыров признал эти потери 27 октября. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

При этом еще в июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает подробности того, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.