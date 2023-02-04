Депутат Саралиев сообщил о возвращении с Украины 63 пленных

04 февраля 2023, 14:50

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Группа из 63 российских военных возвращена из украинского плена, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, опубликовав видео о своем участии в обмене пленными.

Как писал "Кавказский узел", 8 января депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил, что группа из 50 российских военнослужащих возвращена из украинского плена. Минобороны России подтвердило информацию депутата о возвращении пленных.

31 декабря 2022 года Шамсаил Саралиев также отчитался о возвращении из украинского плена группы из 82 военнослужащих, Минобороны сообщило об этом лишь через семь минут после Саралиева. Рамзан Кадыров сообщал о возвращении пленных при участии Саралиева 3 и 8 декабря 2022 года. Глава Чечни пояснил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата. 4 января, говоря об успехах Саралиева, Кадыров в своей публикации представил Минобороны второстепенным участником возвращения пленных.

Минобороны России проводит сегодня очередной обмен военнопленными, сообщил в 10.59 мск в своем телеграм-канале Шамсаил Саралиев. "Ещё 63 наших бойца возвращаются в Россию, к своим родным и близким, которые их ждут", - написал он.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором видны военнослужащие, выходящие из подъехавшего автобуса, и Шамсаил Саралиев, стоящий рядом с военными.

Минобороны сообщило о возвращении 63 российских военных почти одновременно с депутатом, в 10.58 мск. "Все военнослужащие находятся на территории Российской Федерации. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в публикации в телеграм-канале Минобороны России.

В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица «чувствительной категории», обмен которых стал возможен благодаря посредничеству властей Объединенных Арабских Эмиратов, отмечается в сообщении. Кто входит в "чувствительную категорию", министерство не уточнило.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале подтвердил обмен пленными, сообщив, что на Украину вернулись 116 человек.

Напомним, 22 сентября 2022 года Рамзан Кадыров выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По словам Кадырова, обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции не посоветовались при подготовке обмена.

Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением на родину 107 российских военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие депутат Шамсаил Саралиев, отметил он тогда.

Участие Кадырова и Саралиева в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту свою роль для пиара, который ориентирован не только на чеченскую аудиторию, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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