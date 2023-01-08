Депутат Саралиев отчитался о возвращении с Украины 50 пленных

08 января 2023, 16:42

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Группа из 50 российских военнослужащих возвращена из украинского плена, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Пользователи Telegram призвали депутата обнародовать списки освобожденных.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2022 года Шамсаил Саралиев, подключившийся к обменам пленными по поручению Рамзана Кадырова, отчитался о возвращении из украинского плена группы из 82 военнослужащих. Через семь минут после Саралиева возвращение из плена группы российских военнослужащих подтвердило в своем телеграм-канале и Минобороны.

Рамзан Кадыров сообщал о возвращении пленных при участии Саралиева 3 декабря (50 человек) и 8 декабря (60 человек) 2022 года. Глава Чечни сообщил, что Саралиев подключился к обменам по его поручению, и назвал успехи в возвращении пленных личной заслугой депутата.

Об обмене пленными Шамсаил Саралиев сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "Очередной обмен военнопленными проводит сегодня Министерство обороны РФ. Домой, в Россию, возвращаются еще 50 наших военнослужащих", - написал он в 15.48 мск.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором показано, как под присмотром военных несколько десятков людей выходят из строя и направляются в сторону автобусов. Депутата Саралиева в кадре видео нет, но к публикации прикреплено также сделанное в той же локации фото, на котором Шамсаил Саралиев стоит рядом с военными.

Минобороны России сообщило в своем телеграм-канале о возвращении военных спустя минуту после публикации Саралиева, в 15.49 мск. "8 января т.г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", - говорится в публикации.

Под публикацией Шамсаила Саралиева, по состоянию на 16.38 мск, опубликовано 102 комментария. Авторы некоторых из них поблагодарили депутата за возвращение пленных. Значительно большее число комментариев содержит призывы обнародовать списки возвращенных из плена.

"Когда списки будут?" – написала, в частности, Ольга. "Можно список?" – поинтересовался и пользователь с ником "Смешная няша". "Где можно посмотреть списки?" – спросила Светлана. "Покажите, пожалуйста, списки освобожденных!" – призвал Сергей Бахтин.

Напомним, 4 января Рамзан Кадыров сообщил, что в декабре 2022 года власти Чечни вернули из украинского плена около 200 человек. При этом он подчеркнул роль Шамсаила Саралиева, а Минобороны в публикации главы Чечни было представлено второстепенным участником возвращения пленных. "При активном содействии Минобороны РФ […] нам удалось освободить около 200 российских военнослужащих", - написал Кадыров.

После начала военной операции на Украине Кадыров неоднократно критиковал действия Минобороны. Он выступал с критикой как руководства Минобороны, так и армейских генералов. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Участие Рамзана Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и власти Чечни используют это для пиара, который ориентирован не только на чеченскую аудиторию, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Они просто хотят попиариться и показать, что все еще очень активны в украинском направлении. Но этот обмен состоялся бы и без них", – сказал, в частности, политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин.

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