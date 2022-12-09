Меняйло отчитался об освобождении двух жителей республики из плена

09 декабря 2022, 17:19

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Два бойца Росгвардии освобождены из плена на Украине, еще двое находятся в списках на обмен, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Как писал "Кавказский узел", в список ближайшего обмена пленными при содействии главы Северной Осетии включены три жителя республики, сообщил 14 ноября Сергей Меняйло.

Глава Северной Осети Сергей Меняйло сообщил сегодня, что двое бойцов Росгвардии освобождены из украинского плена. "Удалось вызволить из украинского плена двоих наших парней – бойцов Росгвардии Андрея Хоруженко и Александра Шмулевича. Сейчас они находятся в госпитале. Состояние – удовлетворительное. Скоро будут дома!", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что еще двое уроженцев республики ожидают очередного обмена пленными. "Еще двое ребят – Казбек Габеев и Георгий Тменов – остаются в списках на обмен. Вопрос держу на постоянном контроле!", - написал Меняйло.

Последний обмен пленными с Украиной состоялся 6 декабря, были освобождены 60 военнослужащих, сообщило в тот же день Минобороны России в своем Telegram-канале.

Об обменах пленными с Украиной регулярно информирует глава Чечни глава Чечни Рамзан Кадыров . 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ России. По словам Кадырова, он состоялся на украинских условиях, а с ним и активными участниками спецоперации не посоветовались при подготовке обмена. 5 ноября и 3 декабря он проинформировал, что в переговорах принимал участие депутат Госдумы из Чечни Шамсаил Саралиев. Группа пленных, включая офицера из Калмыкии, вернулась на родину благодаря грамотной переговорной работе Саралиева, похвалился Кадыров 3 декабря

Кадыров также проинформировал об обмене пленными с Украиной. "Накануне при активном содействии Минобороны РФ нам удалось вернуть 60 ребят. Обмен проходил по формуле 60/60", - написал он 8 декабря в своем Telegram-канале. Глава Чечни назвал эту работу "трудоемкой", добавив, что депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подключился к обменам по его поручению. В своем сообщении Кадыров не упомянул освобождение из плена бойцов из Северной Осетии.

Глава Чечни ожидаемо использует причастность к обмену пленными для пиара, ориентированного не только на чеченскую аудиторию, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Обмен пленными состоялся бы и без участия Кадырова и Саралиева, указал тогда политолог, профессор Свободного рижского университета Дмитрий Орешкин.

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