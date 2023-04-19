Группа добровольцев вылетела из Чечни в зону военной операции

19 апреля 2023, 18:17

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Добровольцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, отправились из аэропорта Грозного в зону военной операции на Украине, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 5 апреля.

Из международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев, которые приехали в Чечню "из разных уголков страны", сообщил Рамзан Кадыров. В Российском университете спецназа "добровольцы прошли ускоренный курс подготовки по всем востребованным направлениям", написал он поздно вечером 18 апреля в своем Telegram-канале.

Добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава МВД Чечни Руслан Алханов, заместитель главы республиканского правительства Абузайд Висмурадов, начальник управления Росгвардии по Чечне Шарип Делимханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров, сообщил глава Чечни. Они напомнили собравшимся "об истинных целях СВО на Украине", заявил Кадыров.

Как следует из видео, приложенного к сообщению на фоне самолета Ил-76 выстроились не менее нескольких десятков людей в камуфляжной форме. "Главное, чтобы вы все вернулись", - сказал Даудов, обращаясь к ним. В ролике длительностью одну минуту не приводятся фрагменты выступления чеченских чиновников о целях военной операции на Украине.

Жители Чечни должны быть готовыми участвовать в военной операции на Украине в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться туда говорит об отсутствии веры, заявил 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров, напомнив, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов. При этом Кадыров отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. В тоже время председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники подчеркнули, что слова Кадырова о необходимости вернуться на фронт освобожденным из украинского плена чеченским бойцам направлены на предотвращение сдачи в плен, и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором.

В течение 10 дней добровольцев тренируют специалисты Российского университета спецназа, после прохождения подготовки им выдается необходимая экипировка, и добровольцев отправляют на Украину, сообщила ранее мэрия Грозного.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.