Кадыров предостерег участников спецоперации от жалоб

14 марта 2023, 02:27

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных, которые принимают участие в спецоперации на Украине, не жаловаться в соцсетях на проблемы, а решать их самостоятельно.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 8 марта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 13 марта в своем телеграм-канале призвал военных, принимающих участие в спецоперации на Украине, не жаловаться. По его словам, участники спецоперации "должны понимать, что всегда будут какие-то проблемы, вопросы, нехватки, неудачи".

"Поэтому обращаюсь к отдельным бойцам на передовой. Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! Когда вдруг видишь видео с жалобами нерадивого солдата, хочется спросить, а ты думаешь, на войне всегда бывает всего достаточно и вдосталь?" - написал, в частности, он, добавив: "Воин не кричит - воин решает".

Он отметил, что, хоть и является сторонником "быстрых форсированных решений на Украине", но признал, что "нынешняя тактика Генштаба очень обдуманная и щадящая".

От военных и мобилизованных, побывавших на Украине, не раз поступали разные жалобы. Так, в ноябре 2022 года супруга одного из мобилизованных из Краснодарского края сообщила, что в части ее мужа жалуются на отсутствие бытового и военного снаряжения, а мобилизованные жители Баксана тогда же жаловались в соцсетях на невыдачу гуманитарной помощи. В феврале военные, которые получили ранения на Украине, жаловались на то, что в госпиталях юга России не могут получить справки для последующих выплат.

В Чечне жалобы жителей в разные годы вызывали гневную реакцию властей и наказывались. Например, в мае 2020 года Кадыров призвал привлечь к ответственности сотрудников Гудермесской районной больницы, которые пожаловались на условия работы, и их родственников. В феврале 2019 года жительница Наурского района Малида Магерамова пожаловалась на выселение из комнаты в общежитии, после чего ее вынудили публично извиниться за жалобы, а ее родственников - самостоятельно решить проблемы с жильем.

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