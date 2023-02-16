Раненые военные пожаловались на бюрократию в госпиталях юга России

16 февраля 2023, 13:25

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Военные, получившие ранения в ходе спецоперации на Украине, жалуются на то, что в госпиталях на Юге России они не могут получить справки для последующих выплат, заявил депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, в частности, речь идет о военных госпиталях в Анапе и в Ростове-на-Дону.

Так, по данным Иванова, военнослужащий из Новоуральска не смог получить такую справку в госпитале Анапы не только самостоятельно, но и по запросу своего военкомата. "Госпиталь "где-то потерял справку". Более того, Невьянский военком запрашивал у госпиталя информацию по справке. Однако информацию так и не получил. Одним словом – непорядок. Направил запрос главному военному прокурору РФ с просьбой провести проверку. Проверку провели. Все права бойца на выплату подтвердились. Положенную выплату перечислили", - сказано в сообщении, опубликованном 15 февраля в Telegram-канале депутата.

Иванов добавил, что "настораживает количество жалоб на "утерю" госпиталями справок".

Ранее депутат опубликовал свое письмо военному прокурору Южного округа с информацией о невыдаче справок троим солдатам из Свердловской области, лечившимся военном госпитале 1602 в Ростове-на-Дону, причем в одном случае госпиталь не ответил и на запрос от военкомата. Величина единовременной выплаты за ранение составляет три миллиона рублей, написали "Кавказ.Реалии"* 15 февраля.

"Кавказский узел" писал, что в январе Владикавказский гарнизонный суд отказался удовлетворить иск военного Шамиля Чупанова, который требовал справку о ранении на Украине для получения компенсации. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону также отказал Чупанову. В конце ноября 2022 года ефрейтор Сергей Фролов направил повторно в Волгоградский гарнизонный военный суд иск о невыплате денежного довольствия за участие в военной операции на Украине, ответчики в суд не пришли. Ранее суд уже обязал воинскую часть выплатить задолженность, однако деньги так и не начислены, рассказал Фролов. За задержку выплаты денежного довольствия военному полагается компенсация, указал юрист.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о потерях на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников – из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев Дагестана и других республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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