Суд в Ростове-на-Дону отказал контрактнику в компенсации за ранение на Украине

04 января 2023, 02:36

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Владикавказский гарнизонный суд отказался удовлетворить иск военного Шамиля Чупанова, который требовал справку о ранении на Украине для получения компенсации. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону также отказал Чупанову.

Военнослужащий Шамиль Чупанов утверждает, что был ранен в ходе спецоперации на Украине.

Прапорщик Чупанов, по его словам, попал под обстрел 14 марта, оказался в эвакуации и проходил лечение, не покидая территорию Украины. В мае он поступил в госпиталь, где его признали временно негодным к службе на две недели, но при этом сочли, что травма получена Чупановым до 14 марта, а он пытался обмануть Минобороны ради для получения компенсации, пишут 3 января "Кавказ.Реалии"*.

В удовлетворении иска о выплате компенсации Чупанову сначала отказал Владикавказский гарнизонный суд, а затем и Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Владикавказский гарнизонный суд принял соответствующее решение в сентябре 2022 года. В решении, опубликованном на сайте суда, указано, что "Чупанов обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором просил признать незаконным бездействие начальника <...> военного клинического госпиталя, связанное с невыдачей ему заключения военно-врачебной комиссии по результатам проведенного медицинского освидетельствования и неоформлением справки установленной формы о получении ранения (контузии, травмы, увечья)", а также "обязать указанное должностное лицо оформить и выдать ему названные заключения и справку".

Чупанов, по данным суда, был контужен, лечился до 1 мая 2022 года в Мелитополе, но так как там ему не была оказана необходимая медицинская помощь, был переведен в пункт постоянной дислокации во Владикавказе. При этом никакие медицинские документы не были ему выданы.

Ответчик, командир войсковой части и их представители в суд не прибыли. Однако ответчик направил в суд письменные возражения, в которых указал, что Чупанов не обращался в клинический госпиталь за медпомощью и на лечении там не находился.

Суд пришел к выводу, что у начальника военного клинического госпиталя "не имеется законным оснований для оформления и выдачи административному истцу справки установленной формы о получении ранения (контузии, травмы, увечья), в связи с чем административным ответчиком незаконного бездействия не допущено". Суд отказал Чупанову в удовлетворении иска.

Южный окружной военный суд рассмотрел апелляцию Чупанова в декабре 2022 года. "Утверждение о жалобе о том, что заключение ВВК (военно-врачебной комиссии) по результатам медицинского освидетельствования и справка о ранении (контузии, травме, увечье) должны были быть выданы Чупанову Ш.Ш. сотрудниками медицинского отряда военного госпиталя, которые оказывали ему медицинскую помощь не в военном госпитале, является необоснованным, поскольку указанная медицинская документация выдается специально уполномоченными на это сотрудниками военно-медицинской организации по результатам обследования ВВК", - говорится в решении суда, который отметил, что "апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце ноября 2022 года ефрейтор Сергей Фролов направил повторно в Волгоградский гарнизонный военный суд иск о невыплате денежного довольствия за участие в военной операции на Украине, ответчики в суд не пришли. Ранее суд уже обязал воинскую часть выплатить задолженность, однако деньги так и не начислены, рассказал Фролов. За задержку выплаты денежного довольствия военному полагается компенсация, указал юрист.

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