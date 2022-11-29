Волгоградский контрактник потребовал деньги за участие в боях на Украине

29 ноября 2022, 00:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ефрейтор Сергей Фролов повторно направил в Волгоградский гарнизонный военный суд иск о невыплате денежного довольствия за участие в военной операции на Украине, ответчики в суд не пришли. Ранее суд уже обязал воинскую часть выплатить задолженность, однако деньги так и не начислены, рассказал Фролов. За задержку выплаты денежного довольствия военному полагается компенсация, указал юрист.

28 ноября в Волгоградском гарнизонном военном суде начался процесс по иску, повторно поданному Сергеем Фроловым - ефрейтором-контрактником одной из волгоградских воинских частей. 11 ноября 2022 года этот суд удовлетворил исковые требования Фролова лишь частично. "Они [два предыдущих объединенных иска, КУ] были связаны с незаконным переводом меня в другую воинскую часть и с необеспечением меня дополнительными выплатами. В первом иске было требование определить ответчика, так как их было двое. Решили, что ответчиком является волгоградская базовая часть, где я служу. Частично мои требования тогда удовлетворили. Сейчас в новом иске я подробно все расписал, что мне до сих пор не выплатили", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Фролов перед началом заседания.

На собеседовании в суде присутствовали истец Сергей Фролов, судья Алексей Шестопалов и его помощник. Ответчики отсутствовали. Судья обратил внимание истца на то, что решение по подобным искам суд уже вынес 11 ноября и что повторное рассмотрение аналогичного иска неуместно. На это Фролов попросил судью предоставить ему письменный отказ от ведения дела. Впрочем, Шестопалов продолжил собеседование. Судья поинтересовался, что именно оспаривает истец: действия или бездействия командования. Фролов пояснил, что 28 октября он подал рапорт командованию своей части о недоплате положенных ему выплат. Но прошел месяц и никакой реакции на его рапорт не последовало. Делопроизводитель воинской части устно сообщила Фролову, что ответа на его рапорт до сих пор нет. Судья попросил истца предоставить суду выписку по выплатам из его расчетного листа. Договорились, что такую выписку Фролов предоставит в электронном виде, так как денег на распечатку 50 листов выписки у него нет. На вопрос судьи, знакомили ли Фролова с соответствующими приказами по выплатам, истец ответил отрицательно. Фролов также добавил, что справку об участи в специальной военной операции ему предоставило командование по первому требованию, когда он вернулся из зоны СВО.

Фролов напомнил судье, что 11 ноября, вынося свое решение, суд опирался на требование военного прокурора выплатить контрактнику всю задолженность по довольствию и уволить его по окончании срока контракта."Это решение суда командование выполнило частично, так как я не получил все причитающееся мне довольствие", - заметил Сергей Фролов. По его словам, за август ему не выплатили около 230 тысяч рублей. Он сообщил, что в настоящее время он на службу не ходит, так как находится "на больничном!. Судья Шестопалов указал, что, так как ему нужна информация о выплатах за ноябрь, которая станет доступна только после 10 декабря, следующее судебное заседание он назначил на 10-00 мск 12 декабря.

После собеседования Фролов рассказал что ему 24 года, женат, воспитывает дочь. Он отслужил срочную службу в воинской части, с которой сейчас судится. В той же части он заключил контракт на три года. Затем продлил его еще на один год. В начале февраля 2022 года он находился в учебном отпуске, из которого его отозвали. В составе группы военнослужащих-контрактников по приказу командования части его отправили в служебную командировку в воинскую часть, расположенную в Крыму. "Оттуда 24 февраля мы выступили в зону СВО. Какая воинская часть нас отправила в зону СВО, я не знаю. Приказа на отправку туда я не видел. Нас в Крыму просто построили и сказали: "Едем на Украину". Во время нахождения на боевых позициях мне сообщили (из волгоградской части), что меня переводят в пехоту" - рассказал Сергей Фролов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам военного, приказ о направлении его и его сослуживцев-контрактников в зону СВО появился только 28 апреля, то есть тогда, когда они уже два месяца находились на боевых позициях, а аттестационная комиссия в волгоградской воинской части по переводу Фролова в другую воинскую часть, дислоцированную в зоне СВО, проходила в его отсутствие. В зоне СВО Фролов и его сослуживцы находились с 24 февраля по 7 сентября. 9 сентября Фролов прибыл в Волгоград в свою базовую воинскую часть. "Там мне дали выписку, что я исключен из списков части и переведен в другую воинскую часть (расположенную на Кавказе). Контракт мой заканчивался 14 сентября. Уволить должны были в той части (на Кавказе). Поехал разбираться", - рассказал Сергей.

Сначала Фролов отправился в Крым, в ту воинскую часть, которая отправила его на Украину. Там заявили, что Фролов у них не числится, и его там не знают. Тогда Сергей поехал на Кавказ, в ту воинскую часть, куда его перевели приказом волгоградского командования. "Там тоже никто меня не знает. Личное дело к ним не поступало. И моя должность там была занята. Но выплаты до августа я каким-то образом получал. Та часть, которая направила меня в зону СВО (в Крыму), несмотря на то, что я там не числился, по отдельным спискам мне выплачивала положенные выплаты. Как те списки составлялись, никто не знает. У многих сослуживцев такая ситуация", - отметил Сергей Фролов.

Контрактник Сергей Визгалов, несмотря на решение суда, не добился от руководства части удостоверения ветерана боевых действий и винит командование в намеренном затягивании судебного дела по его иску с требованием о выплатах. Сослуживец Визгалова Евгений Бармянцев не получает довольствие уже полгода и также судится с руководством части.

По его словам, в сентябре он денежное довольствие за август не получил. Составляя новый иск в суд, он добавил к заявленной сумме еще доплату за воинское звание. "Предлагаю суду разобраться, кто мне должен заплатить. Я не понимаю. Я отправил рапорт. От командования нет реакции на мой рапорт. Командование (волгоградской) воинской части отказывается от всего. На суды и подготовки они не ходят. Восстановили меня в части 18 октября. Часть выплат оплатили – около 60 тысяч рублей. Остальное не выплатили. Только за достижение в службе перерасчет сделали и все. Обязаны выплатить в полном объеме", - заявил Сергей Фролов.

Он добавил что его семья сейчас находится "в напряженной финансовой ситуации" и что он не пользуется услугами адвоката.

Юрист указал на предусмотренную законом компенсацию за задержку выплаты довольствия

Право военнослужащих на труд гарантируется Трудовым кодексом РФ и статьей 10 Федерального закона N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко. Он сослался, в частности, на статью 236 Трудового кодекса РФ, в которой определяется материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, включая военнослужащих. "При нарушении работодателем, в данном случае командованием воинской части, установленного срока выплаты денежного довольствия, причитающегося контрактнику, работодатель обязан выплатить его с уплатой процентов, то есть денежной компенсации в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок этих выплат размер денежной компенсации исчисляется из фактически невыплаченных в срок сум", - озвучил требования закона Сергей Иващенко.

Период службы, когда военнослужащий, участвовал в военной операции, может считаться, согласно пункту 3. статье 10 Федерального закона № 76-ФЗ, временем прохождения военной службы, связанным с "повышенной опасностью для жизни и здоровья". Этот срок засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет, добавил юрист. "Это Сергею Фролову также нужно иметь в виду, для отстаивания своих прав в будущем», - сказал Иващенко.

Юрист также отметил, что на сайте "Госуслуги" появился новый раздел, где можно оставить жалобу на проблемы с выплатой довольствия военнослужащего и региональной материальной поддержки.

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