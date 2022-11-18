Волгоградский контрактник обвинил командиров в затягивании процесса о боевых выплатах

18 ноября 2022, 02:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Контрактник Сергей Визгалов, несмотря на решение суда, не добился от руководство части удостоверения ветерана боевых действий и винит командование в намеренном затягивании судебного дела по его иску с требованием о выплатах. Сослуживец Визгалова Евгений Бармянцев не получает довольствие уже полгода и также судится с руководством части.

Как писал "Кавказский узел", контрактник из Волгограда Сергей Визгалов обратился в суд, чтобы добиться получения статуса ветерана боевых действий за участие в военной операции Украине. В своем иске он указал, что с апреля участвовал в военной операции и в конце июля обратился с рапортом к командиру части с просьбой выдать ему удостоверение ветерана боевых действий, однако ответа он так и не получил. Волгоградский гарнизонный военный суд признал бездействие командира части незаконным и обязал его повторно рассмотреть обращение Визгалова о выдаче удостоверения.

В Волгоградском гарнизонном военном суде 17 ноября состоялось новое заседание по административному иску контрактника Сергея Визгалова, который обвиняет руководство воинской части в бездействии. Визгалов добивается положенных ему денежных выплат, которые он не смог получить из-за проблем с оформлением документов.

Визгалов так и не получил ветеранское удостоверение, несмотря на то, что суд ранее обязал командира части рассмотреть его обращение по этому вопросу. По словам контрактника, установленные законом для выдачи удостоверения сроки уже прошли. «Обещали повторно рассмотреть [вопрос выдачи ветеранского удостоверения] и выдать, но тишина. Из-за отсутствия этого удостоверения лишили меня льгот и выплат с февраля [2022 года]», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Визгалова, воинская часть задолжала ему «боевые» выплаты на сумму около 400 тысяч рублей. Контрактник утверждает, что в таком же положении оказались и семеро его сослуживцев, но он первый военнослужащий в части, который обратился по этому поводу в суд.

Как утверждает Визгалов, он с 24 февраля находился в зоне военной операции и "служил без документов на позициях". «Обмундирование сам покупал, оружием там обеспечили. Служил два месяца, был под обстрелами, получил три легких контузии. Если бы я там погиб, то числился бы пропавшим без вести, и государство бы обо мне не имело никаких сведений, и семья бы не получила бы ничего. Если бы труп сохранился, то отправили бы в Ростов [в войсковой морг], как неопознанного, а если бы тело раскидало – меня бы там и прикопали», - возмущается он.

Сергей Визгалов не пользуется услугами адвоката и представляет свои интересы в суде самостоятельно. Ответчик - командир воинской части - на заседание суда не явился, подав ходатайство о проведении процесса без его участия. Суд запросил у Южного военного округа информацию и документы, необходимые для рассмотрения дела, однако ответы на запросы, как заявил судья, пока не получены. В связи с этим судья постановил отложить судебное заседание до 24 ноября. Истец, недовольный затягиванием процесса, после заседания передал в канцелярию заявление на имя председателя суда с просьбой ускорить рассмотрение дела.

«Я не мог никак выяснить, в каком статусе нахожусь, почему удостоверение ветерана боевых действий мне не предоставили. Кадровик категорически не хочет предоставлять какие-либо документы. Как выяснилось в суде, наш кадровик даже не знал, где мы находились. Сейчас от нас прячутся», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Визгалов.

После заседания суда корреспондент «Кавказского узла» отправился вместе с Визгаловым в воинскую часть, где тот служит. Командир части отказался встретиться и ответить на вопросы журналиста. На проходной части корреспондент «Кавказского узла» встретил сослуживца Сергея Визгалова, который также судится с руководством своего подразделения.

Военнослужащий Евгений Бармянцев, в отличие от Визгалова, не участвовал в военной операции. Он утверждает, что в апреле его без его ведома перевели служить в другой регион, однако документы об этом он не смог разыскать ни в Волгограде, ни в регионе, куда его направили, ни в штабе. «С 11 мая перестали меня в часть пускать: вы, говорят, военнослужащий другой части. Но я не был в другой части, был в подвешенном состоянии. Свое личное дело я обнаружил уже в суде, как оно туда попало, непонятно. С мая по сей день мне не выплачивают денежное довольстве. Последний раз получил его в апреле. Меня не уволили и не платят зарплату», - возмутился Бармянцев.

Волгоградский гарнизонный военный суд 12 июля вынес решение в пользу Бармянцева, обязав руководство части восстановить его в должности и выплатить задолженность по зарплате и довольствию. По словам военнослужащего, решение суда не исполняется, при этом на него оказывают давление: вызывали в комендатуру и «пытались предъявить самовольное оставление части в период подачи исковых заявлений».

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