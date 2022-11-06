Суд встал на сторону контрактника из Волгограда в тяжбе с командирами

06 ноября 2022, 16:49

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Военный суд в Волгограде удовлетворил исковые требования контрактника Сергея Визгалова, который пожаловался на бездействие командиров после его просьбы выдать удостоверение ветерана боевых действий на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября губернатор Волгоградской области пообещал по 100 тысяч рублей добровольцам, участвующим в военной операции на Украине. При этом чиновник признал, что аналогичные выплаты, обещанные мобилизованным, не получили около половины призывников.

К 5 ноября была официально подтверждена гибель на Украине не менее 145 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Контрактник из Волгограда Сергей Визгалов обратился с иском в суд, чтобы добиться получения статуса ветерана боевых действий за участие в военной операции Украине. В своем иске он указал, что с апреля участвовал в военной операции и в конце июля обратился с рапортом к командиру части с просьбой выдать ему удостоверение ветерана боевых действий. Однако ответа он так и не получил и поэтому обратился в суд, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Представитель ответчика в суде подтвердил права Визгалова на этот статус, но пояснил, что в части отсутствует штатный кадровик, поэтому рапорт и приложенные к нему документы направлены в другое подразделение. Представитель части пояснил суду, что "не имел возможности рассмотреть рапорт Визгалова по существу и, соответственно, дать ответ о результатах".

В итоге Волгоградский гарнизонный военный суд частично удовлетворил заявление бывшего военнослужащего, признав бездействие командира части незаконным и обязав его повторно рассмотреть обращение Визгалова о выдаче удостоверения, информирует издание.

Ответчиками по иску Сергея Визгалова были командиры двух войсковых частей, говорится в карточке дела на сайте Волгоградского гарнизонного военного суда.

Среди исковых требований контрактника было признать незаконными действия командира, связанные с отказом в передаче документов в комиссию, принимающую решение о выдаче удостоверения «Ветеран боевых действий», и бездействие командира, который не направил в эту комиссию документы.

Также Визгалов требовал обязать командиров войсковых частей "принять меры, установленные порядком выдачи удостоверений ветерана боевых действий" по оформлению, направлению и выдаче удостоверения, говорится в судебном акте в карточке дела.

"Как установлено в судебном заседании, Визгалов обратился в установленном порядке к командиру войсковой части №, однако в виду отсутствия штатного кадрового органа, рапорт Визгалова направлен для рассмотрения по существу командиру войсковой части №. При этом, в нарушение Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Визгалов надлежащим образом о направлении его обращения для рассмотрения иному должностному лицу уведомлен не был. По результатам рассмотрения обращения Визгалова, в нарушение требований Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», не принято мер о направлении обращения соответствующему должностному лицу… Таким образом судом установлено, что обращение Визгалова о выдаче ему удостоверения ветерана боевых действий рассмотрено командиром войсковой части № и командиром войсковой части № с нарушением действующего законодательства", - говорится в документе.

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