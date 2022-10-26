Бочаров пообещал выплаты добровольным участникам военной операции

26 октября 2022, 15:03

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Добровольцы, участвующие в военной операции на Украине, получат по 100 тысяч рублей, заверил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Аналогичные выплаты, обещанные мобилизованным, не получили около половины призывников, признал он.

Как писал "Кавказский узел", 14 октября администрация Волгоградской области отчиталась о начале единовременных региональных выплат по 100 тысяч рублей на счета тех, кто был мобилизован. Выплатам предшествовали жалобы родственников и встреча губернатора с резервистами.

В сентябре жители Волгограда, получившие повестки, пожаловались, что им не разъяснили, каковы будут меры поддержки семей, условия оплаты и время, на которое они отправляются на Украину.

Губернатор Андрей Бочаров анонсировал выплаты по 100 тысяч рублей добровольцам, участвующим в военной операции на Украине, сообщает сегодня администрация Волгоградской области.

О своем решении Бочаров заявил на встрече с волонтёрами, помогающими семьям участников военной операции. "Предложения о дополнительной поддержке добровольцев, участвующих в специальной военной операции, нередко звучат на наших встречах. В этой связи мною принято решение о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей и тем жителям Волгоградской области, которые участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев", - приводятся слова Бочарова в публикации на сайте администрации.

Также Бочаров заявил, что считает необходимым распространить меры поддержки семей мобилизованных и на семьи добровольцев. "Соответствующие поручения уже даны", - сказал он.

Этот вопрос "в ближайшее время" будет рассмотрен депутатами облдумы для внесения необходимых поправок в региональную нормативную базу, уточнила пресс-служба администрации области.

Губернатор отметил, что единовременную региональную выплату по 100 тысяч рублей получили около половины мобилизованных жителей области, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Напомним, 16 октября стало известно, что несколько сотрудников бюджетных учреждений Волгоградской области пожаловались на принуждение к пожертвованиям в фонд поддержки военной операции. По словам бюджетников, их заставляют подписать заявление, согласно которому из зарплаты будет удерживаться до 10%.

В пресс-службе администрации области тогда опровергли сведения о принудительных переводах в фонд, заявив. что "перечисление в фонд является добровольным".

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