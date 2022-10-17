Волгоградские бюджетники пожаловались на принуждение к пожертвованиям для военных

17 октября 2022, 08:43

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Бюджетники в Волгоградской области пожаловались, что до 10 процентов их зарплат удерживается для отчисления в фонд поддержки спецоперации на Украине. В обладминистрации настаивают, что пожертвования в фонд являются добровольными.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, поручив главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. К 25 сентября на КПП в Палласовском районе Волгоградской области и селе Караозек Астраханской области скопились сотни машин. Желающие попасть в Казахстан жаловались, что проводят в очереди до 15 часов. 15 октября стало известно, что волонтеры помогли справиться с очередью на границе с Казахстаном в Волгоградской области.

Несколько сотрудников бюджетных учреждений Волгоградской области пожаловались на добровольно-принудительные пожертвования в фонд поддержки спецоперации. Они попросили не называть их имена. По их словам, их заставляют подписать заявление, согласно которому из зарплаты будет удерживаться до 10%, передал 16 октября "Волгоград Онлайн".

"Я работаю в одном из комитетов администрации Волгоградской области. То ли в мае, то ли в июне этого года в добровольно-принудительном порядке мы перечисляли однодневную зарплату в поддержку спецоперации. Я думала, что на этом все закончится. Но недавно нас очень "попросили" подписать заявление, согласно которому с нашей зарплаты будет удерживаться определенная часть в счет фонда поддержки СВО. Все понимали, что будет, если не подписать документ. Ну и подписали", – приведены в публикации слова одного из бюджетников.

Сотрудница другого комитета областной администрации рассказала, что некоторым работникам удалось снизить процент удерживаемой части до 5%, сообщили 16 октября "Новости Волгограда".

"Ладно бы мы зарабатывали как наши начальники или губернатор, который, как говорят, всю зарплату пожертвовал в фонд. Но, простите, у некоторых оклад ниже средней зарплаты по региону. Было бы что отдавать", – приведены в публикации ее слова.

В пресс-службе администрации Волгоградской области попровелгли сведения о принудительных переводах в фонд. "Перечисление в фонд является добровольным", – заявил сотрудник администрации.

Губернатор Андрей Бочаров перечислил месячную зарплату в фонд поддержки спецоперации. В этот фонд средства может перечислить любой желающий, для этого создан единый региональный специальный счет фонда, передало 20 сентября ИА "Высота 102".

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