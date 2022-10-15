Волонтеры помогли справиться с очередью на границе с Казахстаном в Волгоградской области

15 октября 2022, 01:29

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Максимальное скопление желающих попасть в Казахстан после объявления частичной мобилизации в России на границе Волгоградской области наблюдалось порядка четырех дней, а затем ажиотаж спал, сообщили сотрудники КПП. Чтобы не допустить хаоса и беспорядков, волонтеры из числа выезжающих из страны создали систему контроля над пешей и автомобильной очередями.

Как писал "Кавказский узел", к 25 сентября на КПП в Палласовском районе Волгоградской области и селе Караозек Астраханской области скопились сотни машин. Желающие попасть в Казахстан жаловались, что проводят в очереди до 15 часов.

На контрольно-пропускном пункте «Вишневка» на границе Палласовского района Волгоградской области и Казахстана 14 октября перед шлагбаумом стояло две легковых машины с казахскими номерами. Третий автомобиль въехал на территорию КПП, хозяева машина передавали в окошко вагончика свои документы. На встречной полосе пограничник с помощью зеркала на трости осматривал днище иномарки, передал корреспондент «Кавказского узла».

Сотрудники КПП неохотно отвечали на вопросы журналиста. Они сказали, что ажиотаж на этом КПП начался 26 сентября и продлился не менее четырех дней. Очередь, по словам одного из сотрудников, была на порядка шести километров.

Водитель стоявшей перед шлагбаумом машины Оскар Омаров рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он работает таксистом. Сказал, что отвозил в Палласовку клиента.

По словам Омарова, он таксовал в конце сентября, во время ажиотажного потока беженцев из России. «Люди бежали от [спецоперации]. [...] Я понимаю этих людей и не осуждаю их», - сказал он.

Омаров рассказал, что большинство беженцев после пересечения границы с Казахстаном скапливались у села Джанибек, где их ожидали казахские таксисты. Он сказал, что большинство клиентов заказывали поездку в Уральск, брали с них от 4 до 8 тысяч рублей за место в машине.

«Уехать удавалось в основном тем, кто не торговался. Многие оставались в Джанибеке. Там ночевали. За ночевку отдавали по тысяче рублей [...] У меня ребята ночевать оставались. Я с них деньги не брал. Жалко их было», - сказал таксист.

Cтоявший у шлагбаума сотрудник КПП рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что беженцы, пока стояли в длинной очереди, сильно мусорили. «Каждый день КАМАЗ мусора вывозили. Здесь у остановки [показал на остановку общественного транспорта у КПП] прямо гора лежала», - возмутился он.

По словам сотрудника КПП, некоторые мигранты проявляли агрессию. «Даже сотрудникам препятствовали проезжать на КПП. Бревна под колеса кидали, пытались из машины вытащить. Думали, что мы хотим вне очереди [проехать]. Я сначала растерялся, потом вышел из машины и сказал, что в пункте пропуска работаю. Там компьютер завис, еду его чинить. Можем пообщаться, подождать вместе. Но компьютер сам не заработает», - рассказал он.

Сотрудник сказал, что на КПП был мобилизационный пункт, работали сотрудники военкомата.

Таксист из Палласовки Ренат Куанчалиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с конца сентября занимался перевозкой беженцев, устремившихся в Казахстан. Среди них были зрелые люди и молодежь, отметил он.

Первые скрывали свои намерения, «говорили, что едут в командировку, к родственникам или друзьям», а вторые с легкостью открывали все свои планы, отметил таксист. Он сказал, что советовал им перемещаться группами, потому что так меньше шансов «нарваться на работорговцев или мошенников».

Куанчалиев рассказал, что подрабатывает таксисом пять последних лет, а за два дня ажиотажа у КПП «Вишневка» заработал 40 тысяч рублей. По словам таксиста, он возил клиентов с аэропорта и вокзала Волгограда, часто забирал их в Палласовке, подвозил по заказу клиентов в очередь продукты питания, бензин, аккумуляторы. Сказал, что за все «брал дорого», но клиенты не торговались.

«Самый пик (очередей) длился четверо суток. Люди в очереди стояли до полутора суток. Я возил москвичей, татар с Казани и крымских татар. Много было машин с Крыма, со Ставрополя. Паника была самая настоящая», - сказал Куанчалиев .

Он сказал, что цены на услуги такси в период ажиотажного спроса были в три-четыре раза выше, чем обычно.

Таксист рассказал, что между мигрантами и жителями Вишневки случались инциденты - доходило до того, что некоторым беженцам селяне разбивали машины. "У многих в Вишневке либо погибли родственники и друзья, либо служат там (на Украине). Когда они видели, сколько сильных молодых парней бежали - это вызывало у них раздражение. Со стороны местных жителей были провокации, им (беглецам) не продавали продукты, потому что в магазинах беженцы все под чистую скупали. Я их (беженцев) возил в магазин в поселок Эльтон, привозил им с палласовской заправки бензин. За все брал дорого. Платили, не торгуясь", - рассказал таксист.

Условия в очереди у КПП «Вишневка» тогда были плохие: не было туалетов вдоль линии очереди, пункта обогрева и питания, рассказал он. «Кушать себе на горелках многие варили. Местные им дорого продавали чай, кипяток», - сказал таксист.

Он считает, что паника возникла из-за того беженцы опасались закрытия границы 27 сентября. «Потому и паника была. Начиналась она в чатах, и потом здесь в очереди. Некоторые за место впереди очереди платили 100 тысяч рублей», - отметил собеседник.

Россиянин, который пересек границу 29 сентября, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону, что живет в казахской семье в Джанибеке. По словам молодого человека, он работал в Москве в сфере услуг развлечения, в первый день мобилизации «бросился в бега». Денег хватило на приобретение рюкзака и на оплату проезда до Палласовки в Волгоградской области. Москвич рассказал, что выйдя в голую степь, был изрядно удивлен отсутствием там густого леса. После этого он решил идти в Казахстан пешком, но водитель встречной машины убедил его не делать этого и подвез к КПП «Вишневка», где молодой человек встал в общую очередь пеших мигрантов. Автомобилисты стояли в отдельной очереди.

«Стоять в очереди было скучно, и я попросился в волонтеры. Помогал собирать мусор. Мусоровоз работал вдоль дороги. Общался с рабочими. Они нас осуждали. Говорили, что мы трусы. Но ко мне прониклись доверием», - рассказал молодой человек.

Москвич сказал, что ему «попались добрые люди», и он бесплатно на такси пересек границу. По словам молодого человека, в Казахстане он оказался почти без денег, оплатить такси до Уральска не смог. «Была ночь. Один из таксистов пошел мне на встречу и оставил бесплатно ночевать у своих родителей. Они меня приютили. Я им помогаю по хозяйству: компьютер отремонтировал, огород перекопал, овец пасу, как умею», - рассказал он.

Молодой человек сказал, что денег, чтобы добраться в столицу или в крупный город у него нет, компьютера и выхода в интернет для работы удаленно тоже нет. По словам россиянина, он пока не решил, что делать, когда закончится срок его пребывания в Казахстане без регистрации. «В шоковом пока состоянии. Но это лучше, чем мобилизация и [спецоперация]», - признался он.

Волонтеры организовали автомобильные и пешие очереди на границе

Когда на границу в Волгоградской области устремились люди, там начался бардак, хаос, начались крики, драки, беспорядок, однако волонтерам удалось создать систему контроля над очередью, рассказал россиянин Михаил.

"На подъезде было понятно, где надо записываться в очередь. Мы ехали с пониманием того, что надо делать. Даже фотку столба нам прислали, где стоит волонтер и записывает прибывших", - привело 10 октября его слова издание "Спектр". Волонтеры принимали участие и в организации автомобильной очереди, рассказал Михаил. По словам россиянина, не было продающих место в очереди, таксистов из Казахстана, которые переехали границу, встали в очередь и продавали бы место по 100 000 рублей. Чтобы машины всегда стояли одна к другой и никто не мог никуда вклиниться, волонтеры будили людей, сказал он.

По его словам, группы волонтеров состоялись из тех, кто также стоял в очереди у границы, в каждой было около 8-10 человек. "Пара волонтеров вносила в списки вновь прибывших. Остальные помогали людям с какими-то вопросами. Например, искали лекарства, если была необходимость. В очереди было несколько профессиональных аптечек. Наверное, врачи ехали. Они тоже помогали людям. Около КПП волонтеры проверяли документы по спискам у тех, кто заходил к пограничникам. Там было пять окошек и всех разбивали на пятерки", - рассказал Михаил.

Когда подходила очередь кого-то из волонтеров пересекать границу, они находили себе замену из людей вокруг, сказал он.

Волонтеры организовали очередь и после российского КПП в нейтральной полосе. "Там тоже работали волонтеры. Составляли списки уже в новую очередь. К казахскому КПП. Человек 5 нас было. Я тоже участвовал. Например, организовал людей собрать мусор, чтобы он не разлетался по всей границе", - рассказал Михаил.

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