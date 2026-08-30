Умер пострадавший во время атаки БПЛА житель Волгограда

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В больнице умер мужчина, который получил ранения во время атаки БПЛА в Волгограде 31 июля. Общее число жертв достигло трех.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки БПЛА в ночь с 30 на 31 июля были госпитализированы пять человек, повреждены многоквартирный дом и частное домовладение в Волгограде. При разборе завалов было найдено тело женщины, госпитализированы были восемь человек.

В волгоградской больнице умер один из пострадавших во время атаки БПЛА в ночь с 30 на 31 июля, пишет 29 августа "Коммерсант" со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Число погибших таким образом выросло до трех. Помимо найденной под завалами женщины 4 августа скончался один из попавших в реанимацию мужчин, сообщает "Высота 102".

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