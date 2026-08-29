Состояние анапского пляжа вызвало критику в Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пляж в Анапе покрыт водорослями, вход в море заболочен, следует из видео анапского блогера. Пляжи испорчены после засыпки привозным песком, указали комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", работы по откачке мазута из фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", затонувших в результате крушения в Керченском проливе в декабре 2024 года, завершены. Разрешительные документы Роспотребнадзора уже получили 111 пляжей Анапы. Ранее в августе спутниковая съемка Planet зафиксировала продолжение утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров "Волгонефть".

Видео с одного из пляжей опубликовал сегодня в своем Telegram-канале блогер Юрий Озаровский. На записи он показывает песок, камни, заболоченный вход в море и водоросли.

«Печально выглядит начало песчаных пляжей...» — пишет блогер.

Это сообщение собрало 9 комментариев.

«Ну тут уже не море, а стройплощадка у воды. Пляж с таким началом сразу отбивает желание лезть в песок», — написала Карина Белозерова.

"Когда-то там был лечебный пляж и росли правильные водоросли, а не эта тина", — указала Евгения.

«Поездка к морю в этом году отбила желание ездить в Анапу, нет больше пляжей песочных, одна грунтовая дорога», — отметила Юлия.

«Жаль, что так поступили с Анапой», — добавила она же.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Несмотря на проблемы с песком и водорослями на пляжах, Анапа в июле показала наиболее значительный прирост туристов в Краснодарском крае. Отели держат цены в Анапе на уровне прошлого года и даже устраивают распродажи, подчеркнул отельер.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".