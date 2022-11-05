Администрация Среднеахтубинского района сообщила о гибели военного на Украине

05 ноября 2022, 19:50

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Старший сержант Александр Попов погиб на Украине, сообщила администрация Среднеахтубинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 145 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября администрация Руднянского района сообщила, что на Украине погиб Геннадий Смирнов. 53-летний пенсионер ФСИН был мобилизован осенью этого года, он стал 144-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

38-летний старший сержант Александр Попов погиб в военной операции на Украине, сообщает сегодня V1.ru со ссылкой на главу Среднеахтубинского района Николая Патрина.

Александр Попов в течение 15 лет служил по контракту в инженерных войсках, дважды был в военной командировке в Сирии, а с апреля участвовал в военной операции на Украине и погиб 6 июля около города Изюм Харьковской области, информирует пресс-служба администрации Среднеахтубинского района.

"Похоронен на гражданском кладбище рабочего поселка Средняя Ахтуба", - говорится в сообщении на сайте муниципалитета. Портрет Попова разместили на здании поселковой школы, где он учился. В траурном митинге приняли участие его мать, вдова и двое детей, отмечается в публикации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 145 уроженцев Волгоградской области.

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