Бойцы в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 08.03.23, https://t.me/RKadyrov_95/3420

08 марта 2023, 15:44

Кадыров рапортовал об отправке в зону военной операции новой группы добровольцев

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Очередная группа бойцов отправлена из аэропорта Грозного в зону проведения военной операции на Украине.  прошедших подготовку в Российском университете спецназа, сообщил сегодня глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке из этой республики в зону проведения спецоперации на Украине групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 11 января он заявил, что в военной операции приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Об очередной группе бойцов, которые отправились на Украину, Кадыров сообщил 2 марта.

Об отправке очередной группы добровольцев на Украину  Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем Telegram-канале. "Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная группа добровольцев", - написал он. 

По его словам, добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов и глава МВД Чечни Руслан Алханов.

Как следует из приложенного к публикации видео, у самолета собрались не менее нескольких десятков людей в военной форме, у части из них были нашивки "Ахмат"  и "Z".

Напомним, 28 октября 2022 года глава Минобороны России Сергей Шойгу отчитался о завершении частичной мобилизации, в этот же день замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" чеченского управления Росгвардии Бислан Чабаев обратился к безработным жителям республики, призвав их вступить в это подразделение и отправиться на Украину. На следующий день, 29 октября 2022 года, призыв к чеченской молодежи вступать в ряды вооруженных сил озвучил и замкомандира роты ОМОН "Ахмат-1" Асхаб Накаев. Призывам чеченских росгвардейцев предшествовало сообщение Рамзана Кадырова о том, что в Херсонской области "в одночасье" погибли 23 чеченских бойца, а еще 58 получили ранения. Кадыров признал эти потери 27 октября 2022 года. В течение предыдущих восьми месяцев власти официально признали гибель на Украине только 29 жителей Чечни.

По данным на 15.40 мск 8 марта "Кавказскому узлу" известны имена 69 погибших на Украине уроженцев Чечни, при этом власти признали гибель еще 23 уроженцев республики, не указав их имен.

"Кавказский узел" писал, что власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом, призывая мусульман отправиться на нее. Так, в конце октября 2022 года Кадыров заявлял о джихаде против "сатанинской демократии", обещая "не обороняться, а только нападать".

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Примечание:

"Власти признали гибель на Украине более 1550 жителей юга России", "Апти Алаудинов вернулся в зону военной операции на Украине после отравления", "Житель Аргуна погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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