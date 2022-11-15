Мобилизованные кубанцы пожаловались на нехватку экипировки и еды

15 ноября 2022, 13:04

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Жители Краснодарского края, мобилизованные и отправленные в воинскую часть в Чечне, пожаловались на отсутствие бытового и военного снаряжения, сообщила жена одного из них. Близкие мобилизованных подписали обращение к властям с просьбой обеспечить их одеждой и амуницией. Представители властей пока не комментировали просьбы о помощи, однако ранее военный комиссариат обещал, что все мобилизованные будут обеспечены всеми видами довольствия.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался президенту о завершении мобилизации, в ходе которой призваны 300 тысяч человек, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ Путина, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Мобилизованные жители Кубани, отправленные в воинскую часть в Чечне, пожаловались на отсутствие бытового и военного снаряжения, сообщила супруга одного из них Мария Мынко. По ее словам, жены еще 14 октября передали коллективную жалобу пятнадцати мобилизованных в администрацию края и военкоматы Западного и Прикубанского округов Краснодара. "Я обращалась в краевой военный комиссариат, в приемную губернатора Кубани, в казачество и была на открытом заседании "Единой России". Везде я оставляла письменные просьбы с указаниями, в какой части находятся мобилизованные и чем им нужно помочь", - процитировало Мынко информагентство "Юга.ру" в публикации 14 ноября.

В обращении, копия которого опубликована изданием, принятом военкоматом и краевой администрацией, указаны теплые носки, стельки, походные газовые горелки, теплые берцы, тактические очки, наушники, перчатки, грелки теплоиды, дроны, сухое горючее, сигнальные ракетницы, спальники до −20°C, коврики, пьезозажигалки и консервы. По словам женщины, ее муж Владимир Мынко и его сослуживцы до сих пор не получили никакой помощи, поэтому ботинки и другое снаряжение покупали семьи солдат. Мынко отметила, что потратила на сборы 150 тысяч рублей. "Мы с женами собирались и отправляли мужьям топоры, ручные пилы и плотную черную пленку", - утверждает она.

К военнослужащим в часть приезжали чиновники из других регионов - Ростовской области и Ставропольского края. Они привозили гуманитарную помощь, которой пользовались и краснодарские солдаты, сказала Мынко.

В октябре родственники мобилизованных на Ставрополье жаловались на то, что им самим приходится покупать для призывников вещи и лекарства.

Пресс-служба администрации Краснодарского края проинформировала, что коллективное заявление жен мобилизованных все еще находится на рассмотрении, написало информагентство 14 ноября.

Краевой замвоенкома Алексей Чугункин 10 октября сообщил, что "закупку сапог, ковриков, спальников и балаклав на себя взяли регионы", но "администрация Краснодарского края пока не может поставить спальники, так как их негде купить".

При этом ранее Чугункин заявил, что "все призванные по мобилизации военнослужащие будут обеспечены всеми положенными нормами довольствия". "Это и вещевая служба, и вооружения, и средства индивидуальной бронезащиты. Все, что положено обычному военнослужащему, все государство выдаст", - процитировал военного комиссара "Блокнот" 30 сентября.

По словам Чугункина, вещи, которые являются дополнительными элементами экипировки (например, тактические очки, наколенники, налокотники, разгрузки балаклавы) можно взять с собой, если мобилизованный считает, ему это необходимо для службы.

"Кавказский узел" ранее писал о жалобах жителей регионов юга России на недостаточную помощь мобилизованным и их семьям. Так, в ноябре жена Максима Григорьева из Краснодарского края пожаловалась, что выплата в размере 100 тысяч рублей так и не поступила, и что, как выяснилось, он не включен в соответствующие списки. Она и другие женщины, чьи мужья были отправлены на спецоперацию, обращались к местным органам власти с жалобами на трудности с получением денег, но безрезультатно. В начале этого месяца мобилизованные жители Баксана пожаловались на невыдачу гуманитарной помощи. Пресс-секретарь местной администрации отчитался, что вопрос был решен после звонка в часть, где баксанцы проходят подготовку. В октябре пользователи соцсети сочли объявленные властями Кабардино-Балкарии суммы в 25 тысяч рублей недостаточными и потребовали обеспечить мобилизованных обмундированием и достойными ежемесячными выплатами.