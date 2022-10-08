Пользователи соцсети раскритиковали власти Кабардино-Балкарии за недостаточную поддержку мобилизованных

08 октября 2022, 11:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ежемесячные денежные выплаты военнослужащим составят 25 тыс. рублей, помощь получат также те, кто получил ранения в зоне специальной военной операции и семьи погибших. Пользователи соцсети сочли объявленные суммы недостаточными и потребовали обеспечить мобилизованных обмундированием и достойными ежемесячными выплатами.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября глава республики Казбек Коков анонсировал компенсации затрат на сборы мобилизованных.

Правительство республики распоряжения о поощрении мобилизованным, сообщило 7 октября РИА "Кабардино-Баалкария".

«Ежемесячные денежные выплаты военнослужащим составят 25 тыс. рублей. Единовременная материальная помощь членам семей погибших военнослужащих - 1 млн. рублей, единовременная материальная помощь военнослужащим, получившим увечье: в случае легкого увечья - 100,0 тыс. руб., в случае тяжкого увечья - 300,0 тыс. рублей», – сообщил министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, чьи слова приводит издание.

Всего на выплаты выделяется 100 млн рублей.

Сообщение о выделении средств было опубликовано в Instagram*-паблике "Новости КБР", на который подписано 22 тыс. пользователей. Сообщение собрало 82 комментария. Многие пользователи сочли эти выплаты недостаточными, напомнив властям об обещаниях компенсировать затраты на сборы мобилизованных.

"25 т ежемесячная выплата, позорище......Они ждут обещанные деньги ,которые в разы больше....ведь они рискуют жизнью.. Там находятся люди ,которые хотят жить, а вы даже достойно оплатить не можете ни их обмундирование, ни оплату ежемесячную, ничего", - написала svetlana.

"Отправьте мобилизованным одежду!" - призвал vigodni_tarif07.

"Лучше обеспечьте тех ребят, которые там находятся элементарно едой и одеждой. Кому нужны эти выплаты, когда в душе тревога за родного человека", - написал _r__ch__nails

"Кадыров обувает и одевает свою армию, а наши ребята покупают" . - укорил власти beslaneeva8.

Напомним также, что 27 сентября Казбек Коков отчитался в встрече с мобилизованными. Публикация была проиллюстрирована видеороликом, на котором Коков выступает с трибуны перед выстроенными на плацу мобилизованными и озвучивает лозунги, на которые те отвечают хором. Напутственные речи перед призывниками главе республики следует подкрепить заботой о соблюдении их прав, упрекнули чиновника пользователи соцсети.

Кабардино-Балкария стала единственным регионом Северного Кавказа, где чиновники выходили для личного диалога с протестующими против мобилизации. Так, 26 сентября в ходе двухчасового общения с протестующими чиновники предложили им изложить свои претензии на бумаге, а тех, кого мобилизовали в нарушение установленных указом президента норм и требований, пообещали "вернуть обратно". Днем ранее, 25 сентября, с участницами акции протеста в Нальчике встретились секретарь Совета безопасности при главе республики Казбек Татуев и министр по делам национальностей Анзор Курашинов. Казбек Татуев предложил женщинам написать письмо на имя Казбека Кокова и записаться к нему на прием, после чего женщины разошлись.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.