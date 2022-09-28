Отчет о визите Кокова к мобилизованным вызвал критику в соцсети

28 сентября 2022, 10:10

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Казбеку Кокову следует обратить внимание на протесты нальчанок против мобилизации, а напутственные речи перед призывниками подкрепить заботой о соблюдении их прав, отметили пользователи Instagram* в комментариях к отчету главы Кабардино-Балкарии о посещении мобилизованных.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября около 100 человек пришли в Нальчике на акцию протеста против мобилизации. Участницы акции эмоционально спрашивали вышедших к ним чиновников, отправили ли те на Украину своих детей. Чиновники в ответ предложили женщинам письменно изложить претензии и пообещали вернуть незаконно мобилизованных, если такие есть.

О встрече с мобилизованными Казбек Коков отчитался вечером 27 сентября в своем Telegram-канале. "Сегодня в Ингушетии навестил наших ребят, бойцов, призванных из Кабардино-Балкарии, и уже находящихся в расположении своей части. Настрой у ребят боевой", - написал он.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором Коков выступает с трибуны перед выстроенными на плацу мобилизованными и озвучивает лозунги, на которые те отвечают хором.

Эта же публикация размещена в Telegram-канале правительства Кабардино-Балкарии. Под ней, как и под публикацией Казбека Кокова, к 10.05 мск нет комментариев.

Сообщение о визите Кокова к мобилизованным из республики опубликовано также в Instagram*-паблике 07.news, на который подписаны около 216 тысяч пользователей. К 10.05 мск под ней размещено 125 комментариев.

Авторы некоторых из них подвергли критике позицию Кокова. "Почему тогда вчера Коков не вышел к людям, которые собрались, не сказал ни слова бедным матерям, которые там стояли и захлебывались в собственных слезах? А тут на камеру готов красноречивые речи говорить! Раз такие герои, пусть отправляют своих детей и сами идут, а нет, зачем?! Тут же есть простые люди, которых, не жалея, туда отправляют! Позор вам!" – написала, в частности, malenskaya.

"Молодец, пусть встанет во главу отряда и тоже идёт!" – предложила ihavova. "Лучше бы что-нибудь полезное привез, разгрузки и теплые берцы для пацанов, эта болтовня не нужна была", - упрекнул Кокова 07kera.

"Силой забрали, добровольцев мало", - высказала мнение zitylia. "У меня мужа забрали, он сейчас там. Я сегодня с ума сойду, начинается отправка. Мне интересно, почему не было мед. комиссии, почему нет обучения. Почему их не кормили 3 дня, а кушали они свое или покупали в военном магазине. […] Мне не нужны все эти [обещанные] выплаты, мне нужен мой муж дома, и отец моих детей... Он не был в горячих точках, у него нет боевого опыта. Никто не смотрит на беременность жён, мне сказали: будет 22 недели [беременности] - только тогда его могут комиссовать, а до этого времени мне что делать?" – написала anastasiya_shelemeteva.

Напомним, 25 сентября участницы другой акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников, а также настаивали на встрече с главой Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили они, выразив опасения за мужей и сыновей.

Где и как протестуют на юге России против мобилизации, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мобилизация: как протестует юг России". Материалы об этих протестах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты".

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