Коков анонсировал компенсации затрат на сборы мобилизованных

03 октября 2022, 13:33

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Семьи мобилизованных жителей Кабардино-Балкарии, потратившие собственные деньги на их сборы, получат компенсации от властей, пообещал сегодня глава республики Казбек Коков.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Казбек Коков отчитался в встрече с мобилизованными. Публикация была проиллюстрирована видеороликом, на котором Коков выступает с трибуны перед выстроенными на плацу мобилизованными и озвучивает лозунги, на которые те отвечают хором. Напутственные речи перед призывниками главе республики следует подкрепить заботой о соблюдении их прав, упрекнули чиновника пользователи соцсети.

В Кабардино-Балкарии введены дополнительные социальные гарантии мобилизованным, сообщил сегодня Казбек Коков. "Соответствующий указ подписал на прошлой неделе. Напомню, согласно документу, мобилизованному положена ежемесячная выплата в 25 тысяч рублей. Выплаты в случае ранения составляют от 100 до 300 тысяч рублей, в зависимости от степени тяжести, и миллион рублей в случае гибели военнослужащего", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, власти готовы оказать поддержку семьям мобилизованных. "Здесь надо быть откровенным, все происходило оперативно быстро, поэтому многие, собираясь в дорогу, потратили свои собственные средства… Эти затраты будут компенсированы. Кроме того, предпринимательское сообщество республики вышло с инициативой включиться в это важное общее дело", - уточнил глава республики.

Казбек Коков поручил главам муниципалитетов "продолжить активную адресную работу с семьями мобилизованных, оперативно реагировать на их обращения", отмечается в публикации.

Напомним, Кабардино-Балкария стала единственным регионом Северного Кавказа, где чиновники выходили для личного диалога с протестующими против мобилизации. Так, 26 сентября в ходе двухчасового общения с протестующими чиновники предложили им изложить свои претензии на бумаге, а тех, кого мобилизовали в нарушение установленных указом президента норм и требований, пообещали "вернуть обратно".

Днем ранее, 25 сентября, с участницами акции протеста в Нальчике встретились секретарь Совета безопасности при главе республики Казбек Татуев и министр по делам национальностей Анзор Курашинов. Казбек Татуев предложил женщинам написать письмо на имя Казбека Кокова и записаться к нему на прием, после чего женщины разошлись.

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