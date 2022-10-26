Пользователи Telegram задали губернатору Ставрополья неудобные вопросы о помощи мобилизованным

26 октября 2022, 11:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственникам мобилизованных приходится самим покупать для призывников вещи и лекарства, пожаловались пользователи Telegram в комментариях к отчету губернатора Ставрополья о доэкипировании бойцов одного из батальонов. Авторы некоторых комментариев призвали главу региона обратить внимание на проблемы мобилизованных в других подразделениях.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября Владимир Владимиров сообщил, что на доэкипирование мобилизованных выделено из бюджета Ставрополья 120 миллионов рублей. Также Владимиров отчитался, что поручил "предусмотреть единовременную краевую выплату по мобилизации - по 50 тысяч рублей".

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

О встрече с мобилизованными Владимир Владимиров отчитался 25 октября. "В расположении нашего гвардейского десантно-штурмового полка встретился с ребятами, призванными по частичной мобилизации. В настоящее время они включены в состав батальона «Ставрополье». Поговорили о том, что для них важно, что волнует. В первую очередь, бойцы переживают, как будут жить их родные и близкие, пока они несут службу. Выплаты за участие в спецоперации, льготы при оплате услуг, оформление документов в разных организациях, бытовые проблемы. По каждому вопросу будем вникать, разбираться и помогать", - написал он в своем Telegram-канале.

Вторым важным вопросом губернатор назвал экипировку и оснащение призванных. "Работаем над тем, чтобы обеспечить ребят всем необходимым, подходящим для использования на передовой. Всё, что было нужно бойцам батальона для доэкипирования, мы закупили и передали. Если понадобится что-то еще – привезем", - говорится в публикации.

К 11.05 мск под сообщением размещено 296 комментариев. Авторы многих из них сочли недостаточной внимание властей к проблемам мобилизованных. "Почему так много собирают простые люди, много групп, даже в школе классом собирали посылки? Ничего не хватает. Я в шоке, такого я не ожидала... Вас почитать - и всегда всё прекрасно. Но почему ведутся сборы везде в чатах, помогают простые люди, одевают, обувают, кормят, покупают квадрокоптеры, тепловизоры и прочее? […] Ответьте, почему ничего не хватает? Что за позор?" – написала, в частности, Nataliya.

"У ребят от шума, влажности, холода начались отиты. От питания не пойми какого гастриты, изжога и боли. Я на роту сегодня купила на 5500 [рублей] лекарств самых необходимых. Я, конечно, проживу с двумя детьми (один из них студент платного отделения). И помогать буду дальше. Но хочется, чтобы правительство помогло нам, семьям, не на бумаге, а на деле!" – пожаловалась Александра.

"Почему вы все власти уделяете внимание только [одному из подразделений]? У нас мобилизованные только там? Или до остальных ехать далеко или, что ещё хуже, они не достойны вашего внимания? Не надо даже за пределы края выезжать, Буденновск, Зеленокумск, полигоны. А так, конечно, удобно: и в городе и вроде посетили и гуманитарку передали. Вы меня, конечно, извините но попахивает простым пиаром", - обратился к главе региона Максим.

О проблемах мобилизованных в другом подразделении сообщила губернатору и Александра. "Никто почему-то не занялся, не съездил, не вник. А ребята не укомплектованные. Только тем, что родные собрали и администрация городов (если собрали)", - возмутилась она.

"Про Буденновск тоже интересно. Экипировку не выдали, элементарных вещей нет. Помощь собирают спонсоры, простые люди, а […] администрация как всегда, только обещают. Обратите внимание на Кисловодск", - призвала губернатора Татьяна. "Посетите Буденновск, посмотрите, что творится там!" – потребовала Яна, указав номер расположенного в Буденновске воинского подразделения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.