Трое росгвардейцев из Чечни погибли на Украине

08 апреля 2023, 22:50

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Сержант полиции Исмаил Хадизов, старшие сержанты Магомед Амаев и Усман Дагаев погибли на Украине, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 102 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Иса Дудуркаев стал 99-м жителем Чечни, чью гибель на Украине подтвердили власти.

О гибели трех росгвардейцев из Чени стало известно из сообщения об открытии мемориальных досок сотрудникам ОМОН «Ахмат-1». В средней школе №1 Гудермеса и школы № 8 имени Аймани Кадыровой в селе Илсхан-Юрт установлены мемориальные доски в память о сержанте полиции Исмаиле Хадизове и старших сержантах полиции Магомеде Амаеве и Усмане Дагаеве, говорится в сообщении в Telegram-канале от 3 апреля.

Рамзан Кадыров 20 ноября 2022 года отчитался, что кадровое формирование нового структурного спецподразделения чеченского управления Росгвардии - ОМОН "Ахмат-1" успешно завершено. "В структуре создано более двух тысяч новых рабочих мест. Все они укомплектованы", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что бойцы готовы отправиться на Украину.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 102 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 79 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Власти и силовики на 22.30 мск 8 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1718 жителей юга России, в том числе 952 жителей СКФО и 766 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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