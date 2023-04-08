08 апреля 2023, 22:50

Трое росгвардейцев из Чечни погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сержант полиции Исмаил Хадизов, старшие сержанты Магомед Амаев и Усман Дагаев погибли на Украине, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 102 жителей Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Иса Дудуркаев стал 99-м жителем Чечни, чью гибель на Украине подтвердили власти.

О гибели трех росгвардейцев из Чени стало известно из сообщения об открытии мемориальных досок сотрудникам ОМОН «Ахмат-1». В средней школе №1 Гудермеса и школы № 8 имени Аймани Кадыровой в селе Илсхан-Юрт установлены мемориальные доски в память о сержанте полиции Исмаиле Хадизове и старших сержантах полиции Магомеде Амаеве и Усмане Дагаеве, говорится в сообщении в Telegram-канале от 3 апреля. 

Рамзан Кадыров 20 ноября 2022 года отчитался, что кадровое формирование нового структурного спецподразделения чеченского управления Росгвардии - ОМОН "Ахмат-1" успешно завершено. "В структуре создано более двух тысяч новых рабочих мест. Все они укомплектованы", - написал он в своем телеграм-канале, добавив, что бойцы готовы отправиться на Украину.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 102 жителей Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 79 из них, о гибели еще 23 военных под Херсоном глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. Власти и силовики на 22.30 мск 8 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1718 жителей юга России, в том числе 952 жителей СКФО и 766 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 апреля 2023, 21:52

  • Опубликовано видео с места перестрелки в Зязиков-Юрте

    Дом, где укрывались предполагаемые боевики, после перестрелки в Зязиков-Юрте изрешечен следами от десятков пуль, следует из видео с места событий. Соседний дом тоже серьезно пострадал, сообщила его хозяйка и попросила компенсировать затраты на ремонт.

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