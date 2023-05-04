Кадыров отчитался об отправке добровольцев в зону военной операции

04 мая 2023, 20:56

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Новая группа добровольцев после обучения в Российском университете спецназа отправилась в зону военной операции на Украине, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров периодически отчитывается об отправке в зону проведения спецоперации на Украине групп военных, среди них и выходцы из других регионов России. 19 апреля стало известно, что добровольцы, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, отправились в зону военной операции. 24 апреля он сообщил, что на Украину вылетели бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии из Чечни.

В зону проведения специальной военной операции из Грозного отправилась очередная группа добровольцев, прошедших обучение в Российском университете спецназа, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Добровольцев проводили председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава МВД Чечни Руслан Алханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров, сообщил глава Чечни в своем Telegram-канале.

Как следует из видео, на летном поле собрались не менее нескольких десятков людей в военной форме, после построения они погрузились в самолет.

Жители Чечни должны быть готовы участвовать в военной операции в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться на Украину говорит об отсутствии веры, заявил 16 марта 2023 года Рамзан Кадыров, указав, что спецоперация для чеченских бойцов является джихадом. Глава Чечни опубликовал видео, где командиры чеченских подразделений назвали целями участия в военной операции на Украине борьбу с сатанизмом и защиту религии, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля глава Чечни сообщил о возвращении в Грозный из украинского плена пяти чеченских бойцов. При этом Кадыров отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и нерациональное использование боеприпасов и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. В то же время председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что возвращенные из украинского плена бойцы стали примером мужества и показали себя как истинные чеченцы.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники подчеркнули, что слова Кадырова о необходимости вернуться на фронт освобожденным из украинского плена чеченским бойцам направлены на предотвращение сдачи в плен и вписываются в сталинские традиции, когда пленение считалось позором.

19 февраля Рамзан Кадыров озвучил планы после ухода с госслужбы основать частную военную компанию и составить конкуренцию главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. При этом еще в ноябре 2022 года политолог Дмитрий Орешкин указал, что в Кремле существует группа влияния, которая в публичном пространстве представлена Кадыровым и Пригожиным. "Эта публика хотела стать более влиятельной в политическом смысле", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров также заявил, что рассматривает возможность создания армии, которая будет защищать интересы угнетенных народов.

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